Певец Филипп Киркоров показал журналистам, как украсил дом и участок к встрече Нового года, и раскрыл, во сколько ему обошлось это удовольствие. Об этом он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!», которая на днях вышла на канале НТВ

«Впервые у нас наконец-то появилась возможность на нашем ландшафте поставить огромную 12-метровую елку. У нас теперь их две, одна дома, другая на нашем, так скажем, приусадебном участке», — рассказал певец.

По его словам, такую большую ель он заказал через интернет за 600 тысяч рублей, а весь декор к празднику вышел на 12 миллионов рублей.

Ранее певец показывал внутреннее новогоднее убранство дома, и его подписчики осудили артиста за такие траты, предложив пожертвовать елку детскому саду.

Поп-король заявил, что украсил дом для своих детей и сам будет встречать Новый год дома с семьей. А вот рассказать, в чем собирается слушать бой курантов, Киркоров отказался, пошутив, что будет голый.

Киркоров ответил, почему выгнал домработницу Люсю © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Людмилу Дороднову. Певец заявил, что не выгонял ее, а просто пожалел 80-летнюю женщину и решил избавить ее от лишних хлопот, выписав ей солидные отступные.

По словам артиста, новую помощницу по дому он брать не собирается из соображений экономии, и пока уборку в его доме периодически делает его водитель.