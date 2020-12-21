«Впервые у нас наконец-то появилась возможность на нашем ландшафте поставить огромную 12-метровую елку. У нас теперь их две, одна дома, другая на нашем, так скажем, приусадебном участке», — рассказал певец.
По его словам, такую большую ель он заказал через интернет за 600 тысяч рублей, а весь декор к празднику вышел на 12 миллионов рублей.
Ранее певец показывал внутреннее новогоднее убранство дома, и его подписчики осудили артиста за такие траты, предложив пожертвовать елку детскому саду.
Поп-король заявил, что украсил дом для своих детей и сам будет встречать Новый год дома с семьей. А вот рассказать, в чем собирается слушать бой курантов, Киркоров отказался, пошутив, что будет голый.
Ранее Киркоров ответил на вопрос, почему уволил свою домработницу Людмилу Дороднову. Певец заявил, что не выгонял ее, а просто пожалел 80-летнюю женщину и решил избавить ее от лишних хлопот, выписав ей солидные отступные.
По словам артиста, новую помощницу по дому он брать не собирается из соображений экономии, и пока уборку в его доме периодически делает его водитель.