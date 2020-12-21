Певец Филипп Киркоров объяснил, почему расстался с много лет проработавшей у него домработницей Людмилой Дородновой, которую все знают как Люсю. Об этом на днях сообщил сайт «Дни.ру»

Работала Дороднова у певицы Клавдии Шульженко и других советских артистов, а в 1980-е годы стала домработницей исполнительницы Аллы Пугачевой. После ее развода с Киркоровым Люся долго не могла решить, с кем останется, но в итоге все-таки выбрала поп-короля. Несколько дней назад на всю страну прогремела новость: Киркоров уволил Люсю.

«Я ее не увольнял, просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются. Я ей дал за выслугу лет выходное пособие — очень приличную сумму денег. Отблагодарил сполна! На ближайшие десять лет эти деньги обеспечат ей хорошую жизнь», — заявил Киркоров.

В 2020 году Дородновой исполнилось 80 лет, появились возрастные заболевания, в том числе гипертония. Поп-король отметил, что сейчас с Люсей не общается, потому что в стране сложная противоэпидемиологическая ситуация и он считает неправильным подвергать жизнь Люси опасности, сказав, что у нее и так хорошая жизнь, «есть племянницы, подружки».

Хотел жениться: странный фанат поселился на крыше дома Пугачевой © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Исполнитель решил не брать новую помощницу по дому, поскольку с финансами сейчас у артистов сложно. Пока в доме у Киркорова, по его словам, убирает его водитель.

Ранее сама домработница в эфире программы «Звезды сошлись!» на телеканале «НТВ» заявила, что ждет звонка от своего работодателя Филиппа Киркорова, который почему-то обиделся на нее и сказал ехать к себе.