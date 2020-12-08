«Поздний завтрак, вкусный ужин и беседы о планах, идеях, событиях… Так рад был видеть своих подружек», — подписал фото Киркоров.
На снимках певец с исполнительницей Жасмин и продюсером Яной Рудковской и их детьми. Поп-король любит масштабные вечеринки и встречи с друзьями. Несколько дней назад певец с размахом отметил день рождения своей дочери Аллы-Виктории, проигнорировав карантинные меры. И на этот раз селебрити не надели маски и не соблюдали социальную дистанцию.
Поклонники обратили внимание на убранство дома: певец поставил в гостиной огромную елку и в тон ей украсил перила. Некоторые подписчики посчитали, что такие украшения лучше бы смотрелись там, где они могли бы приносить радость сразу многим.
«Подарите нам елку в детский сад», — написала одна из пользовательниц.