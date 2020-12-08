Певец Филипп Киркоров показал поклонникам, как подготовил свою гостиную к Новому году. Артист 7 декабря опубликовал в Instagram снимки с домашних посиделок с друзьями, где похвастался, что уже успел нарядить дом к встрече Нового года

Киркоров до сих пор молится на Пугачеву — фото © msn.com | Перейти в фотобанк

На снимках певец с исполнительницей Жасмин и продюсером Яной Рудковской и их детьми. Поп-король любит масштабные вечеринки и встречи с друзьями. Несколько дней назад певец с размахом отметил день рождения своей дочери Аллы-Виктории, проигнорировав карантинные меры. И на этот раз селебрити не надели маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Поклонники обратили внимание на убранство дома: певец поставил в гостиной огромную елку и в тон ей украсил перила. Некоторые подписчики посчитали, что такие украшения лучше бы смотрелись там, где они могли бы приносить радость сразу многим.

«Подарите нам елку в детский сад», — написала одна из пользовательниц.