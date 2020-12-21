В Белоруссии образовались четыре центра сопротивления действующей власти, у которых есть свои командиры, которые и являются истинными лидерами протеста. Об этом специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Дзермант предсказал, что ждет Белоруссию после Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант Светлана Тихановская, ни Валерий Цепкало, ни Павел Латушко, ни другие члены Координационного совета оппозиции Белоруссии не являются символами протеста.

«Оппозиция вообще не дружная, они между собой грызутся самозабвенно… Там четыре центра, включая Минск. которые формирует собственные командиры. Вот эти командиры и возьмут власть… Кто первый явится, тот и будет во главе», — сказал Суздальцев.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппонент Тихановская — 10%.

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