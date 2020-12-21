«Госсекретарь НАТО сказал, что белорусская проблема — это проблема России, то есть Россия отвечает за этот террор. Семь погибших, 450 человек прошли пытки, женщины и мужчины остались инвалидами… Там идет фашистский террор. Они сейчас его вешают на нашу ответственность», — заявил эксперт.
Он напомнил, что, например, 18 декабря «российские союзники» в лице сотрудников правоохранительных органов Белоруссии вломились в квартиры членов Стачкома в Солигорске: «выбивали двери, убивали домашних животных, арестовывали людей».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.