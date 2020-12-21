После прихода к власти в США Джо Байдена поддержка Москвой президента Белоруссии Александра Лукашенко может обернуться новыми санкциями для России. Об этом специалист по вопросам стран СНГ Андрей Суздальцев сказал в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Великобритания и США хотят быть добрыми полицейскими в Белоруссии © скриншот видео "ИА REGNUM" Он напомнил, что, например, 18 декабря «российские союзники» в лице сотрудников правоохранительных органов Белоруссии вломились в квартиры членов Стачкома в Солигорске: «выбивали двери, убивали домашних животных, арестовывали людей». С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.