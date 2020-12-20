«Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», — говорится в материале.
We’re in close contact with UK 🇬🇧 officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications.— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020
В начале недели министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен. Главный врач Англии, Крис Уитти предупредил, что новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.