Более опасный вид коронавируса обнаружен в Великобритании
Более опасный вид коронавируса обнаружен в Великобритании
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«Мы тесно контактируем с официальными лицами Великобритании по поводу нового типа COVID-19. Они продолжат делиться информацией и результатами анализа и текущих исследований. Мы будем информировать государства-члены и общественность по мере того, как узнаем больше о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях», — говорится в материале.

В начале недели министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен. Главный врач Англии, Крис Уитти предупредил, что новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.