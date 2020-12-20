Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 20 декабря в своем Twitter высказалась о более заразном типе COVID-19, обнаруженном в Великобритании

Более опасный вид коронавируса обнаружен в Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

We’re in close contact with UK 🇬🇧 officials on the new #COVID19 virus variant. They’ll continue to share info & results of their analysis & ongoing studies. We’ll update Member States & public as we learn more about the characteristics of this virus variant & any implications. — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

В начале недели министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен. Главный врач Англии, Крис Уитти предупредил, что новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.