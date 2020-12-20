Журналист согласился с тем, что российские журналисты не могут «чувствовать себя спокойно» в Киеве и в любых украинских городах.
При этом Цимбалюк, регулярно имеющий возможность задать вопросы на пресс-конференции президента РФ, также отметил, что ему каждый год продлевают аккредитацию в России.
«Россия — это страна-монстр. Не потому что страшная. А потому что большая и очень сильная. И нет никакого резона бояться одного маленького, хоть и очень красивого и умного журналиста, как я», — заявил он.
Полностью прочитать интервью можно здесь.
По данным «Индекса физической безопасности журналистов Украины», в 2020 году всего на работников медиа в стране было совершено 74 нападения, треть из них — за последние три месяца. В Национальном союзе журналистов Украины отметили, что нападающим не грозит ощутимое наказание.