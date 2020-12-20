Корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк в интервью изданию Украина.ру пояснил, почему его работе в России никто не чинит препятствия

Журналист согласился с тем, что российские журналисты не могут «чувствовать себя спокойно» в Киеве и в любых украинских городах.

Новые законы против журналистов. Украина на пути к тотальной цензуре © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Россия — это страна-монстр. Не потому что страшная. А потому что большая и очень сильная. И нет никакого резона бояться одного маленького, хоть и очень красивого и умного журналиста, как я», — заявил он.

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По данным «Индекса физической безопасности журналистов Украины», в 2020 году всего на работников медиа в стране было совершено 74 нападения, треть из них — за последние три месяца. В Национальном союзе журналистов Украины отметили, что нападающим не грозит ощутимое наказание.

на работников медив стране было совершено 74 нападения, треть из которых зафиксирована в последние три месяца.