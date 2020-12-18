Неизменно на всех пресс-конференциях Владимира Путина, начиная с 2014-го года, украинский журналист Роман Цимбалюк задавал, как он считает, каверзные вопросы президенту РФ. Но в нынешнем году, несмотря на присутствие на таком же мероприятии, ему это сделать не удалось

О том, почему так произошло и чем занят сейчас украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Роман, все ожидали, что ты, как обычно, задашь острый разоблачающий вопрос Владимиру Путину. Почему этого не произошло?

— Это вопрос не ко мне. Я же там в гостях, как и все журналисты, и решение принимает принимающая сторона. Вопросы и ответы не пересекаются. Ты можешь, хоть стоя на голове, спрашивать у Путина, он скажет то, что захочет. Он решил высказать свое мнение по Украине, не вдаваясь в эмоции. Российские телевизор и пропаганда будут петь безумные песни об Украине, а Украина будет жить своей жизнью, и никаких линий пересечения не будет.

- Подожди, раньше ты задавал свой вопрос, и Путин отвечал именно на него.

— Он же тоже человек. Если весело задаешь вопрос, то его можно разговорить. Местами он выдавал сенсационные вещи, которые в России никто сказать не может, кроме него. Например, в прошлом году он сказал, что поставляет оружие на Донбасс. Это и так все знали, но тут это президент проговорил.

«Магия сработает так, как захочет Путин»: соцсети о пресс-конференции президента России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

В этом году была установка, чтобы царя не нервировать, не напрягать, все было в лайт-формате. Заметил, что иностранцами вопросы практически не задавались. Обычно 50 на 50 или 40 на 60 в пользу россиян, сейчас иностранцы вообще свои вопросы не озвучивали. Кроме корреспондента BBC, но у него русская жена, и он полностью под влиянием российского телеканала.

- Но у тебя тоже русская жена.

— У нас разные жены, и мы разные. К тому же он из Исландии, а любить Россию, когда ты в Исландии, намного легче, чем когда ты граничишь с РФ со всеми вытекающими последствиями.

- Ты здесь живешь 12 лет, никто тебя не трогает. Представить себе, что российский журналист живет на Украине и ведет себя таким же образом, задает такие же вопросы… Я уверен, что он бы ни на какую пресс-конференцию ни к Порошенко, ни к Зеленскому никогда бы не попал. А если бы попал и задал вопросы, то его бы выслали из Украины или на Крещатике встретили бы парни из нацкорпусов и не оставили бы живого места. И никакая прокуратура не стала бы с этим разбираться.

В тоже время любой украинский политолог может с критикой выступить на российском телевидении, что неоднократно и происходило. А вот встретить российских журналистов-критиков украинского режима в Киеве не то, что на пресс-конференции президента даже на телевидении невозможно. Всех российских журналистов, критикующих Украину, вы давно выслали из страны и въезд им к вам запрещен. А вот ты спокойно живешь в России, пишешь антироссийские статьи, ведешь страницу в Фейсбуке, где поливаешь Россию, даже бываешь в Москве на президентских пресс-конференциях, где тебе до последнего времени неизменно давали возможность выступить…Как так? Почему такая разница?



— Что касается российских журналистов, большинство из них, которые освещают эту тему, были на Донбассе, на оккупированной части, или в Крыму. Есть законодательная норма, которая этих людей отправляет в бан.

- Роман, ты сейчас лжешь. Мы все видели, как в 2014-м и 2015-м годах из Москвы в Киев присылали девочек-корреспондентов, не бывавших в Крыму и Донбассе, надеясь, что к ним не будет такой же агрессии, как по отношению к мужчинам, и все равно агрессия была…

— Александр, я никого не оправдываю, но ситуация абсолютно кристальная и понятная. У нас невозможно представить (с юридической точки зрения) следующую ситуацию: российские журналисты не могут работать на оккупированной части Донбасса и в Крыму, а после этого приезжать в Киев. Ты хочешь сказать, что ничего с 2014-го года не произошло и дикая Украина бросается на российских журналистов?

- Господин Кива, участник карательных подразделений, воевавших в Донбассе, появляется в эфире российских телеканалов, и у него берут интервью…

— Как работает телевизор? Когда тебя приглашают, ты можешь согласиться или не согласиться. Ты не можешь прийти без спроса. Если я захочу прийти на программу «60 минут»? Я же не могу туда прийти. Если российские телешоу звонят украинским деятелям, это вопрос к ним. Они считают, что они настолько сильные, что могут включить какого-нибудь укра на 20-30 секунд, а потом в течение получаса перемывать ему кости и говорить, какой он дебил.

- Ковтуна, Белова, Янину Соколовскую включают на 30 секунд, а потом полчаса перемывают кости? Ты это серьезно?

— Не цепляйся к словам. Я сам принимал в этом участие.

- Там идут полноценные словесные баталии, их никто не вырезает, это продолжается из года в год.

— В результате этих ток-шоу укры, которые там тусуются, почему-то выглядят слегка придурковатыми. Отвечу на твой вопрос прямо. Конечно, российские журналисты в обозримом будущем не будут себя чувствовать спокойно в Киеве и в любых украинских городах. Объяснение очень простое: Россия контролирует часть территории Украины.

- Давай вместе поедем в Донбасс, сходим в окопы. По акценту этих людей ты поймешь, что там нет никакой российской армии… Впрочем, последний вопрос: как тебе работается здесь все 12 лет?

— Мне каждый год продлевают аккредитацию. Почему это делают? Можешь спросить у (Директора департамента информации и печати МИД РФ) Маши Захаровой.

Россия — это страна-монстр. Не потому что страшная. А потому что большая и очень сильная. И нет никакого резона бояться одного маленького, хоть и очень красивого и умного журналиста, как я. Мы же не вещаем в Россию, мы вещаем домой из России. Мы никоим образом не влияем на общественное мнение в России, все достаточно корректно.

Твои попытки провести параллели с тем, что Россия свободная страна, а мы не пускаем российских журналистов, некорректны.

- Потому что эти параллели не в вашу пользу…