В России окончательно поняли, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит гнуть линию Порошенко, уверен украинский политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: Поезд двусторонних переговоров с РФ для Зеленского уже ушел © Facebook, Денис Жарких

«Ну и в России окончательно поняли, что Зеленский будет продолжать гнуть линию Порошенко, только может без такой воинственной риторики. На выполнение «Минска» в его нынешнем виде украинская власть, даже новая, не пойдет, а отказаться от него они официально не могут, потому что под него подвязан переговорный формат и так далее», — сказал политолог.

По его мнению, в Кремле ждут смены власти на Украине, чтобы вести переговоры со следующим президентом.

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