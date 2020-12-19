Эксперт отметил, что Зеленский хотел переговоров с Россией, но «поезд ушел», так как за год после саммита в «нормандском формате» никакого прогресса по Донбассу не было.
«Ну и в России окончательно поняли, что Зеленский будет продолжать гнуть линию Порошенко, только может без такой воинственной риторики. На выполнение «Минска» в его нынешнем виде украинская власть, даже новая, не пойдет, а отказаться от него они официально не могут, потому что под него подвязан переговорный формат и так далее», — сказал политолог.
По его мнению, в Кремле ждут смены власти на Украине, чтобы вести переговоры со следующим президентом.
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