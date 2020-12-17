В Кремле уже решили не вести переговоры с Зеленским, а дождаться смены власти на Украине, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Об этом Молчанов, замдиректора Украинского Института политики, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, во время которой он затронул в том числе тему Донбасса, отношения России с Украиной и тему СНГ в целом.

По словам Путина, президенты Украины, приходя к власти, опираются на мнение большинства, а потом начинают оглядываться на националистов. Президент России отметил, что это говорит о недостатке политического мужества.

- Кирилл, как вы считаете, возможен ли прямой диалог между Зеленским и Путиным? Или Россия закрыла для него эту возможность, в том числе санкциями в отношении «Слуги народа»?

— Ну, Зеленский, конечно, хотел встречи, в «нормандском формате», возможно и двусторонних переговоров, но просто поезд ушел уже, так как за год после парижского саммита никакого прогресса по Донбассу мы так и не увидели. Ну, существенного прогресса, скажем так. Есть там какие-то точечные якобы перемирия.

Ну и в России окончательно поняли, что Зеленский будет продолжать гнуть линию Порошенко, только может без такой воинственной риторики. На выполнение «Минска» в его нынешнем виде украинская власть, даже новая, не пойдет, а отказаться от него они официально не могут, потому что под него подвязан переговорный формат и так далее.

Зеленский — разочарование года: как в 2020 году изменились настроения украинцев © пресс-служба президента Украины

А санкции скорее носят символический характер. Они просто это зафиксировали, как какую-то черную метку, что со «Слугой народа» и с Зеленским они особо разговаривать не планируют.

- Путин напомнил, что Украины не выполняет договоренности, достигнутые в ходе Нормандского саммита и все чаще заявляет о планах отказаться от Минских соглашений. Как считаете, ситуация может измениться в 2021 году? Может быть приход Байдена повлияет?

— Определенные люди, часть украинской политической элиты, ориентированной на Запад — назовем их «соросята» — они почему-то считают, что Байден придет и сразу разрешится украинский кейс. Хотят присоединить Штаты к "Нормандскому формату", чтобы они там давили на Россию. Но это, скорее всего, иллюзии, потому что Байден явно не будет этим заниматься, у него куча своих внутриамериканских проблем.

Более того, когда он был вице-президентом, а Обама был президентом, эти Минские соглашения были подписаны, Штаты ни разу не говорили, что они хотят принимать в этом участие.

«Русскую карту» Байдена Трамп побьёт украинской © AP,

Сейчас же, если посмотреть на голосования в Раде, «Слуга народа» не дает даже простого большинства при фракции. Поэтому каким-либо образом склонить их к голосованию хоть за что-либо из Минских соглашений… Они за год не удосужились присоединить к закону об особом статусе Донбасса, который не работает, "формулу Штайнмайера". Это технический момент вообще был.

Поэтому в нынешней конфигурации власти никаких изменений не будет, ни в 2021 году, ни в 2022-м. Это очевидно.

- Говоря об СНГ, Путин отметил, что события в странах постсоветского пространства — это результат поиска своего пути, и, говоря о Белоруссии, он отметил, что народу страну нужно разобраться. Как считает, будет ли Россия и дальше поддерживать Лукашенко? И при каких условиях эта поддержка может закончиться?

— Ну, если и будет, то гибридная. Его будут поддерживать в том курсе, который он продекларировал, о конституционных изменениях и постепенном отходе от власти. Если он будет его нарушать, то, я думаю, поддерживать его не будут.