Об этом Молчанов, замдиректора Украинского Института политики, рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, во время которой он затронул в том числе тему Донбасса, отношения России с Украиной и тему СНГ в целом.
По словам Путина, президенты Украины, приходя к власти, опираются на мнение большинства, а потом начинают оглядываться на националистов. Президент России отметил, что это говорит о недостатке политического мужества.
- Кирилл, как вы считаете, возможен ли прямой диалог между Зеленским и Путиным? Или Россия закрыла для него эту возможность, в том числе санкциями в отношении «Слуги народа»?
— Ну, Зеленский, конечно, хотел встречи, в «нормандском формате», возможно и двусторонних переговоров, но просто поезд ушел уже, так как за год после парижского саммита никакого прогресса по Донбассу мы так и не увидели. Ну, существенного прогресса, скажем так. Есть там какие-то точечные якобы перемирия.
Ну и в России окончательно поняли, что Зеленский будет продолжать гнуть линию Порошенко, только может без такой воинственной риторики. На выполнение «Минска» в его нынешнем виде украинская власть, даже новая, не пойдет, а отказаться от него они официально не могут, потому что под него подвязан переговорный формат и так далее.
Это положение дел, условно говоря, «ни войны, ни мира», оно как длится с 2015 года, так и при Зеленском такая ситуация. Я думаю, что в Кремле действительно выбрали тактику ждать смены власти в Украине, следующего президента.
А санкции скорее носят символический характер. Они просто это зафиксировали, как какую-то черную метку, что со «Слугой народа» и с Зеленским они особо разговаривать не планируют.
- Путин напомнил, что Украины не выполняет договоренности, достигнутые в ходе Нормандского саммита и все чаще заявляет о планах отказаться от Минских соглашений. Как считаете, ситуация может измениться в 2021 году? Может быть приход Байдена повлияет?
— Определенные люди, часть украинской политической элиты, ориентированной на Запад — назовем их «соросята» — они почему-то считают, что Байден придет и сразу разрешится украинский кейс. Хотят присоединить Штаты к "Нормандскому формату", чтобы они там давили на Россию. Но это, скорее всего, иллюзии, потому что Байден явно не будет этим заниматься, у него куча своих внутриамериканских проблем.
Более того, когда он был вице-президентом, а Обама был президентом, эти Минские соглашения были подписаны, Штаты ни разу не говорили, что они хотят принимать в этом участие.
А во-вторых не может уже ничего измениться в 2021 году. Потому что Зеленский стремительно теряет рейтинг, соответственно очень сложно принимать непопулярные решения, когда у тебя низкий уровень доверия. Просто время упущено, когда у него был карт-бланш и, условно, монотонное большинство, которое голосовало за то, чего ему хотелось.
Сейчас же, если посмотреть на голосования в Раде, «Слуга народа» не дает даже простого большинства при фракции. Поэтому каким-либо образом склонить их к голосованию хоть за что-либо из Минских соглашений… Они за год не удосужились присоединить к закону об особом статусе Донбасса, который не работает, "формулу Штайнмайера". Это технический момент вообще был.
Поэтому в нынешней конфигурации власти никаких изменений не будет, ни в 2021 году, ни в 2022-м. Это очевидно.
- Говоря об СНГ, Путин отметил, что события в странах постсоветского пространства — это результат поиска своего пути, и, говоря о Белоруссии, он отметил, что народу страну нужно разобраться. Как считает, будет ли Россия и дальше поддерживать Лукашенко? И при каких условиях эта поддержка может закончиться?
— Ну, если и будет, то гибридная. Его будут поддерживать в том курсе, который он продекларировал, о конституционных изменениях и постепенном отходе от власти. Если он будет его нарушать, то, я думаю, поддерживать его не будут.