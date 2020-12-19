В марте этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшее средство от коронавируса — это сельский труд, сауна и горячительные напитки.
Александр Шпаковский считает трактовки слов белорусского лидера, принятые в СМИ, вульгарными.
«Президент всегда занимался проблематикой коронавируса, другое дело, что в свойственной ему манере, может быть, не совсем удачно пошутил на эту тему. Естественно, эти слова были соответствующим образом извращены, и установилась трактовка, как будто бы он недооценивал угрозу коронавируса. В Белоруссии показатели подготовки коечного фонда, аппаратов ИВЛ и персонала являются очень высокими, если сравнивать статистику, предоставляемую минздравами других государств», — сказал эксперт.
Недавно Лукашенко объявил, что Белоруссия готовится к производству собственной вакцины от коронавируса.
Полностью интервью можно почитать здесь.