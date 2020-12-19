Белоруссия, не вводя жестких ограничений, не останавливая свою экономику, имеет самое низкое падение ВВП по сравнению с соседними странами и далеко не худшие результаты по динамике заболеваемости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

Пандемия и политика. Как в Белоруссии назначили дату массовой вакцинации от COVID-19 © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что лучшее средство от коронавируса — это сельский труд, сауна и горячительные напитки.

Александр Шпаковский считает трактовки слов белорусского лидера, принятые в СМИ, вульгарными.

«Президент всегда занимался проблематикой коронавируса, другое дело, что в свойственной ему манере, может быть, не совсем удачно пошутил на эту тему. Естественно, эти слова были соответствующим образом извращены, и установилась трактовка, как будто бы он недооценивал угрозу коронавируса. В Белоруссии показатели подготовки коечного фонда, аппаратов ИВЛ и персонала являются очень высокими, если сравнивать статистику, предоставляемую минздравами других государств», — сказал эксперт.

Недавно Лукашенко объявил, что Белоруссия готовится к производству собственной вакцины от коронавируса.

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