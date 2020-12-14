Россия была, есть и будет главным приоритетным союзником Белоруссии, утверждает белорусский политолог Александр Шпаковский

Об этом Шпаковский, директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция», рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Официальный Минск принял решение с 21 декабря закрыть границы Белоруссии на выезд. Еще раньше, в конце октября, власти Белоруссии приостановили въезд в страну через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Украины и Польши.

- Александр, на ваш взгляд, это решение — следствие оценки реальной угрозы коронавируса или очередной этап борьбы с протестным потенциалом в стране?

— Закрыты только наземные границы, и далеко не на всех направлениях. Данные ограничения не касаются воздушных пунктов пропуска. На сегодняшний день решение Белоруссии об усилении режима пересечения границы является отображением той реальности, которая сложилась в других государствах в сфере пограничного контроля.

Дзермант: Изменения в Белоруссии пойдут по сценарию Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант

Как это может повлиять на протестный потенциал? Да по большому счету вообще никак. С точки зрения властей было бы логично содействовать выезду. Закупоривать в стране протестный потенциал — это, наоборот, создавать дополнительные риски для стабилизации ситуации. Поэтому я не думаю, что эта мера направлена на подавление протестного движения.

Кроме того, динамика протестов в Белоруссии стремится к нулевой отметке, потому что количество участников протестов, которое в августе измерялось десятками тысяч, а по данным оппозиции, сотнями тысяч, на сегодняшний день исчисляется в десятках и сотнях человек. Активность заметна по воскресеньям только в Минске и в основном только в сообщениях СМИ, потому что сами минчане протестующих не замечают. Попытки организовать протестные шествия в микрорайонах приводят к тому, что небольшие группы собираются, но быстро расходятся.

Поэтому не думаю, что это решение связано с протестами, хотя политизированная публика пытается связать с протестами любое нынешнее решение властей.

- Сегодня Александр Григорьевич объявил, что Белоруссия может заняться производством собственной вакцины. Но еще весной Лукашенко предлагал бороться с коронавирусом при помощи тяжелого сельского труда, саун и горячительных напитков…

— Это очень вульгарная трактовка политики Белоруссии в сфере здравоохранения, в том числе касающейся борьбы с коронавирусом. Потому что, как показала практика, наша страна, не вводя жестких ограничений, не останавливая свою экономику, имеет самое низкое падение ВВП по сравнению с соседними странами и далеко не худшие результаты по динамике заболеваемости.

Президент всегда занимался проблематикой коронавируса, другое дело, что в свойственной ему манере, может быть, не совсем удачно пошутил на эту тему. Естественно, эти слова были соответствующим образом извращены, и установилась трактовка, как будто бы он недооценивал угрозу коронавируса. В Белоруссии показатели подготовки коечного фонда, аппаратов ИВЛ и персонала являются очень высокими, если сравнивать статистику, предоставляемую минздравами других государств.

Правительство сейчас рассматривает три пути вакцинирования населения.

Первый — это закупка российской вакцины. Второй — организация производства российской вакцины в Белоруссии. Третий — производство собственной. Думаю, что в совокупности будут применяться все три.

— Госпожа Тихановская в интервью журналу New Yorker посетовала на то, что европейские лидеры ограничиваются лишь словами поддержки в отношении белорусской оппозиции. Проект Тихановской стал неинтересен Западу или Европа действительно лишь имитирует борьбу с Лукашенко?

— Вопрос не в том, что им неинтересен этот проект. Тихановская, как минимум, вводит в заблуждение читателей журнала или сама неадекватно оценивает сложившуюся ситуацию. Европейские лидеры предоставили цветной революции в Белоруссии, лицом которой волей случая стала Тихановская, всю возможную финансовую, информационную и политическую поддержку. На территории сопредельных европейских государство были организованы весьма информационные ресурсы, которые в круглосуточном режиме вещали на территорию Белоруссии.

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Более того, никому не известную домохозяйку из Белоруссии удостоили своим приемом Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, австрийский канцлер Курц и другие руководители государств Евросоюза. Поддержка Тихановской была оказана колоссальная. Вопрос в том, что проект цветной революции в Белоруссии терпит поражение. Это не могут не понимать в европейских столицах.

- Есть пример соседней Украины, где спустя почти три месяца протестов на майдане и стычек с силовиками президент Янукович бежал из Киева. Почему в Белоруссии протестующим пока не удается свергнуть Лукашенко?

— Лукашенко никуда не собирается уезжать. Это принципиально иное отношение к государственной власти. В истории нашей страны было уже семь попыток свержения власти.

Янукович, на мой взгляд, воспринимал Украину как кормовую базу. Для Лукашенко Белоруссия — это его авторский проект. Его поддерживает значительная часть общества, хотя и у Януковича была общественная поддержка. Белорусские силовые структуры синхронно с политическим руководством продемонстрировали эффективность своих действий.

Не Украина. Грозит ли Белоруссии региональный раскол © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

- Александр Лукашенко недавно выступил с инициативой признать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. К чему это может привести?

— Во-первых, это только инициатива. Не совсем ясно, какими полномочиями будут наделены депутаты этого собрания.

Попытка цветной революции показала, что не только внешние факторы, но и внутренние приводят к кризисным последствиям. И эти внутренние факторы надо купировать проведением политических реформ. Так что это поможет сбалансировать страну с одной стороны, а с другой — укрепить управляемость и предоставить разным категориям населения легальные правовые механизмы участия в политической жизни.

- Останется ли внешнеполитический курс официального Минска многовекторным или будет сделан шаг в сторону более тесной интеграции с Россией?

— Создается впечатление, что в российском экспертном сообществе плохо понимают значение этого термина. Все государства мира проводят в той или ной степени многовекторную политику, в том числе и Российская Федерация. Белоруссия в настоящее время является членом всех союзов с участием России, не входит ни в одну интеграционную группировку с участием западных стран.

Россия была, есть и будет главным приоритетным союзником Белоруссии. Что касается углубленной интеграции, то необходимо добиться решения фундаментальных вопросов. В частности, что подразумевается под углубленной интеграцией, как быть с формированием единого экономического пространства и так далее. Если эти фундаментальные вопросы будут решены, то никаких преград по сближению двух государств не будет.

А все остальное — обсуждение общих органов власти, единой валюты — выглядит как попытка построить дом, начиная с крыши или водосточной трубы.