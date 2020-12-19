Певица Кристина Орбакайте, которая проживает с семьей в США выложила в сеть видео, где катает на санках свою дочь прямо по проезжей части в Нью-Йорке, соответствующий пост появился на ее странице в Instagram 17 декабря

«Успела долететь к семье до того, как закрыли аэропорты — в Нью-Йорке снежная буря. А нам весело, как в нашем детстве, машин нет, катаемся на санках по улице», — подписала видео Орбакайте.

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«Русским никакая снежная буря нестрашна», «Дома звезда, а за океаном просто мама, катающая свое дитя на санках», «Да зарабатываем в России… живем в Нью-Йорке…» — отреагировали подписчики.

В США, где редко выпадает снег, это явление считается чрезвычайным, когда отменяют большинство мероприятий, стараются перевести сотрудников на удаленку или вовсе дать им выходной, отменяют занятия в учебных заведениях.

Певица Кристина Орбакайте замужем за американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. У пары есть общая дочь Клава, которой сейчас 8 лет, а у Орбакайте есть еще 2 сына от предыдущих браков с музыкантом Владимиром Пресняковым и предпринимателем Русланом Байсаровым.