«Успела долететь к семье до того, как закрыли аэропорты — в Нью-Йорке снежная буря. А нам весело, как в нашем детстве, машин нет, катаемся на санках по улице», — подписала видео Орбакайте.
А за кадром добавила, что пока на американских улицах снег и почти никого нет, можно развлекаться как в Москве, ведь «даже школу отменили».
«Русским никакая снежная буря нестрашна», «Дома звезда, а за океаном просто мама, катающая свое дитя на санках», «Да зарабатываем в России… живем в Нью-Йорке…» — отреагировали подписчики.
В США, где редко выпадает снег, это явление считается чрезвычайным, когда отменяют большинство мероприятий, стараются перевести сотрудников на удаленку или вовсе дать им выходной, отменяют занятия в учебных заведениях.
Певица Кристина Орбакайте замужем за американским бизнесменом российского происхождения Михаилом Земцовым. У пары есть общая дочь Клава, которой сейчас 8 лет, а у Орбакайте есть еще 2 сына от предыдущих браков с музыкантом Владимиром Пресняковым и предпринимателем Русланом Байсаровым.