Гаврилов пояснил, что причиной смерти Шурчанова стал коронавирус. По его словам, Шурчанов был добрым, душевным человеком и никогда не жаловался.
Ранее от COVID-19 скончался депутат Государственной Думы от КПРФ Ваха Агаев.
Шурчанов был депутатом Государственной Думы третьего, пятого, шестого и седьмого созывов. В 1994 году был избран председателем Государственного Совета Чувашской Республики. Входил в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Чувашской Республики с января 1996 по сентябрь 1998 года. Баллотировался на пост президента Чувашии в 1997 и 2001 году.
Кроме того, Шурчанов был членом Комитета Госдумы по бюджету и налоговой политике, затем — первым заместителем председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.