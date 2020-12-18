Депутат Государственной думы от Коммунистической партии Валентин Шурчанов скончался из-за COVID-19 на 74-м году жизни. Об этом сообщил его однопартиец, глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов, передает РИА Новости

Гаврилов пояснил, что причиной смерти Шурчанова стал коронавирус. По его словам, Шурчанов был добрым, душевным человеком и никогда не жаловался.

Ранее от COVID-19 скончался депутат Государственной Думы от КПРФ Ваха Агаев.

Депутат Госдумы РФ умер от коронавируса © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Кроме того, Шурчанов был членом Комитета Госдумы по бюджету и налоговой политике, затем — первым заместителем председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.