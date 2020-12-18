Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка Украины назвал попытку повредить устройства ведомства атакой на украинский язык и тех, кто его защищает. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба омбудсмена в Facebook

«На компьютерные системы нашего Секретариата злоумышленниками была осуществлена кибератака с целью получить несанкционированный доступ к устройствам сетевой IT-инфраструктуры и вывести их из строя», — говорится в сообщении.

Филолог: На Украине спрос на русский язык огромный © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Закон о тотальной украинизации был принят Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь напомнил, что все сотрудники, работающие в сфере обслуживания, с 16 января 2021 года обязаны перейти на украинский язык при исполнении своих профессиональных обязанностей.