Спортсменка рассказала изданию, что пришла к Тарасовой уже состоявшейся фигуристкой, и тренер ее уже ничему не учила, а только хвалила, что, по мнению Грищук, в спорте высоких достижений вредно.
«Еще запомнилось, как Татьяна Анатольевна курила. Мы подъезжаем к бортику, а в лицо — клубы дыма. Татьяна Анатольевна местами вела себя как сумасшедшая. Могла, например, взять мою сумку и швырнуть на лед. А я потом ползала и собирала свою косметику. Морально все это просто убивало», — рассказала фигуристка.
Вспомнила Грищук и другую историю, как Тарасова уговорила ее перейти из общества «Динамо» в общество профсоюзов, пообещав хорошее материальное обеспечение, вплоть до новой квартиры в качестве платы за участие в Олимпиаде, а в итоге девушка получила конверт с 700 долларами.
Спортсменку очень расстроил этот факт, поскольку других источников дохода у нее не было. Грищук считает, что Тарасова ее просто тогда обманула, поделив заработанные фигуристкой деньги с президентом общества профсоюзов.
Оксана Грищук выступала с Евгением Платовым, спортсмены стали первыми в мире танцорами на льду, завоевавшими золото двух Олимпиад — 1994 и 1998 года.