Одесситка двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук, выступавшая в танцах на льду с Евгением Платовым, 18 декабря дала интервью газете «Спорт-Экспресс», в котором рассказала о работе с тренером Татьяной Тарасовой

Снегурочка, которую мы заслужили: Maruv отругали за новое фото © Facebook, MARUV

«Еще запомнилось, как Татьяна Анатольевна курила. Мы подъезжаем к бортику, а в лицо — клубы дыма. Татьяна Анатольевна местами вела себя как сумасшедшая. Могла, например, взять мою сумку и швырнуть на лед. А я потом ползала и собирала свою косметику. Морально все это просто убивало», — рассказала фигуристка.

Вспомнила Грищук и другую историю, как Тарасова уговорила ее перейти из общества «Динамо» в общество профсоюзов, пообещав хорошее материальное обеспечение, вплоть до новой квартиры в качестве платы за участие в Олимпиаде, а в итоге девушка получила конверт с 700 долларами.

Спортсменку очень расстроил этот факт, поскольку других источников дохода у нее не было. Грищук считает, что Тарасова ее просто тогда обманула, поделив заработанные фигуристкой деньги с президентом общества профсоюзов.

Оксана Грищук выступала с Евгением Платовым, спортсмены стали первыми в мире танцорами на льду, завоевавшими золото двух Олимпиад — 1994 и 1998 года.