По его мнению, проигравшими окажутся страны с собственными коммерческими интересами в транзите газа в ЕС.
«Больше всего от ввода "Северного потока — 2" пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ», — сказал Юшков.
Он отметил, что сейчас Украина — безальтернативный транзитер, а «Газпром» не может исполнить свои обязательства по европейским контрактам, не используя газотранспортную систему страны.
Но после запуска «Северного потока – 2» Киев начнет терять контракты на транзит. По мнению Юшкова, после истечения действующего контракта транзит газа через Украину прекратится.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу свой сжиженный газ и пытаются не допустить завершения строительства проекта.