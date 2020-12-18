Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, кто, по его мнению, больше всего пострадает от запуска «Северного потока – 2». Об этом 18 декабря сообщило агентство РИА Новости

По его мнению, проигравшими окажутся страны с собственными коммерческими интересами в транзите газа в ЕС.

«Больше всего от ввода "Северного потока — 2" пострадают Украина и США. Украина потеряет транзит газа, а США не смогут продавать в Европу сланцевый газ», — сказал Юшков.

«Северный поток – 2»: Меркель считает правильным завершение проекта, поставки газа по нему могут начаться в 2021 году © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Но после запуска «Северного потока – 2» Киев начнет терять контракты на транзит. По мнению Юшкова, после истечения действующего контракта транзит газа через Украину прекратится.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США продвигают в Европу свой сжиженный газ и пытаются не допустить завершения строительства проекта.