Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала расширить санкционный список против властей республики и предприятий, поддерживающих белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом она заявила порталу эстонского телерадиовещания ERR, передает РИА Новости 17 декабря

«Мы благодарны Европе и другим европейским странам, что они не признали Александра Лукашенко президентом. Нас это действительно вдохновило, мы поняли, что не одни в этом мире и страны Европы не оставят нас наедине с этим диктатором. Мы ждали быстрой и сильной помощи от стран Европы. Удивительно, что на введение санкций ушло столько времени. Теперь мы просим, даже требует расширения санкционного списка, так как в нынешнем слишком мало людей», — сказала Тихановская.

Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Они должны быть направлены на "кошельки" Лукашенко. Мы должны отрезать Лукашенко от любой финансовой помощи», — заявила Тихановская.

Ранее президент Европейского парламента Давид Сассоли на церемонии в Брюсселе вручил премию академика Андрея Сахарова представителям белорусской оппозиции во главе с Тихановской.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов.