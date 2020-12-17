Одна из ведущих инфекционистов Украины Ольга Голубовская назвала условие, при котором мир не сможет преодолеть пандемию коронавируса. Об этом 16 декабря сообщил Obozrevatel

Украинский инфекционист предложил противоположное карантину средство от COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если, не дай бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно и этот тренд укоренится, может начаться совершенно другая история. В таком случае мы уже никогда не справимся. На противодействии можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное», — сказала Голубовская.

При этом она выразила надежду, что, хотя нынешний сезон и 2021 год будут довольно напряженными, потом агрессивность коронавируса снизится.

В Дании и еще в пяти странах уже зарегистрировали инфицирование норок коронавирусом. Норки заражаются COVID-19 от людей. Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.