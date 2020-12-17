По ее словам, ситуация очень осложнится, если произойдет мутация с животными.
«Если, не дай бог, мутация передастся от животного к человеку и обратно и этот тренд укоренится, может начаться совершенно другая история. В таком случае мы уже никогда не справимся. На противодействии можно поставить крест. То, что переходит от животного к человеку, достаточно агрессивное», — сказала Голубовская.
При этом она выразила надежду, что, хотя нынешний сезон и 2021 год будут довольно напряженными, потом агрессивность коронавируса снизится.
В Дании и еще в пяти странах уже зарегистрировали инфицирование норок коронавирусом. Норки заражаются COVID-19 от людей. Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США) предположили, что штамм коронавируса SADS-CoV, известный как синдром острой диареи у свиней, может также распространиться на людей.