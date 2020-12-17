Пенсионерка шла домой из больницы, когда неизвестный напал на нее во дворах на улице Королёва.
«Он внезапно подбежал к ней сзади, схватился за уши, сорвал серьги и бросился убегать», — рассказали силовики.
Женщина вызвала полицию.
«На вызов прибыли патрульные Алексей Вязмитин и Владимир Байковец. На их глазах беглец не удержался на льду и упал. Инспекторы немедленно задержали мужчину, надев на него наручники. В руках он держал сережки, которые украл у бабушки», — отметили правоохранители.
Задержанный оказался рецидивистом: он неоднократно совершал подобные преступления.