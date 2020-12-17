Киевские проавоохранители задержали грабителя, сорвавшего с 78-летней женщины золотые серьги. Об этом 16 декабря сообщили в Facebook-группе патрульной полиции

Гололед парализовал общественный транспорт в Харькове © РИА Новости, Алексей Джура | Перейти в фотобанк

«Он внезапно подбежал к ней сзади, схватился за уши, сорвал серьги и бросился убегать», — рассказали силовики.

Женщина вызвала полицию.

«На вызов прибыли патрульные Алексей Вязмитин и Владимир Байковец. На их глазах беглец не удержался на льду и упал. Инспекторы немедленно задержали мужчину, надев на него наручники. В руках он держал сережки, которые украл у бабушки», — отметили правоохранители.

Задержанный оказался рецидивистом: он неоднократно совершал подобные преступления.