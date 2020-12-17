«Вчера Верховная Рада формально продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поменяв "2020 год" на "2021 год". Фактически украинская власть расписалась в саботаже минских и нормандских договоренностей, которые предусматривают не временный, а постоянный особый статус Донбасса», — сказал он.
Грызлов подчеркнул, что Киев тем самым официально расписался в том, что за год не сделал ничего для достижения мира в Донбассе.
«Отмечу, что шесть лет назад, когда принимался этот закон, он действительно мог быть основой для урегулирования. Но тогда Киев ничего не сделал для его реализации и развития, вместо этого развернув наступление на Донбасс»,- добавил он.
Грызлов считает, что в нынешнем виде украинский закон об особом порядке и все решения о его продлении — это просто политическая бутафория.
Он отметил, что Украина продолжает блокировать подготовку к новому освобождению и обмену удерживаемых лиц.
«Киев до сих пор не выполнил свои обязательства в рамках предыдущего обмена, люди до сих пор процессуально не очищены, т.е. не освобождены от преследования со стороны украинских силовиков. Никакой готовности выполнять обязательства, принятые в 2019 году, украинская делегация сегодня не проявила» — посетовал полпред РФ.