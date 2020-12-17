Ранее Королевский районный суд Житомира принял решение не продлевать меру пресечения в виде личного обязательства Муравицкому, которого СБУ обвинила в госизмене за публикации в СМИ своих статей. Однако суды продолжаются.
«У нас дело Муравицкого в принципе оригинальное, поскольку человека судят уже три с половиной года за журналистскую деятельность, что подтвердили все международные институты. Поэтому мы постоянно, что говорится, пробиваем дно юридической практики на наших слушаниях», — заявил Гожый.
Он отметил, что на Украине нет прецедента по снятию меры пресечения с журналиста, а затем ее возобновлении, но «настойчивые попытки прокуроров его все-таки создать — пугают».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.