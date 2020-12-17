На каждом очередном слушании по делу журналиста Василия Муравицкого украинская судебная практика пробивает дно международной юридической практики. Об этом адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Гожый рассказал, как ошибка следственно-надзорных органов Украины помогла освободить Муравицкого © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

«У нас дело Муравицкого в принципе оригинальное, поскольку человека судят уже три с половиной года за журналистскую деятельность, что подтвердили все международные институты. Поэтому мы постоянно, что говорится, пробиваем дно юридической практики на наших слушаниях», — заявил Гожый.

Он отметил, что на Украине нет прецедента по снятию меры пресечения с журналиста, а затем ее возобновлении, но «настойчивые попытки прокуроров его все-таки создать — пугают».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.