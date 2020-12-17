«Шансы есть только у тех, кто поднимет пророссийскую повестку… Но если Россия и дальше будет занимать такую пассивную позицию, ситуация будет только ухудшаться. Пока шансы на то, чтобы в Белоруссии пришел кто-то пророссийский, более чем велики», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко является главным препятствием на пути к более тесной интеграции республики с Россией. Именно поэтому, по его словам, Запад занимает такую пассивную позицию в поддержке белорусской оппозиции — его устраивает Лукашенко.
В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.