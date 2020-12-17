Лукашенко собрался драться за Белоруссию
Лукашенко собрался драться за Белоруссию
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«Шансы есть только у тех, кто поднимет пророссийскую повестку… Но если Россия и дальше будет занимать такую пассивную позицию, ситуация будет только ухудшаться. Пока шансы на то, чтобы в Белоруссии пришел кто-то пророссийский, более чем велики», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко является главным препятствием на пути к более тесной интеграции республики с Россией. Именно поэтому, по его словам, Запад занимает такую пассивную позицию в поддержке белорусской оппозиции — его устраивает Лукашенко.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.