Никакой прозападник, какие бы технологии ни применялись, к власти в Белоруссии прийти не может. Об этом политолог Алексей Кочетков сказал в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко собрался драться за Белоруссию © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко является главным препятствием на пути к более тесной интеграции республики с Россией. Именно поэтому, по его словам, Запад занимает такую пассивную позицию в поддержке белорусской оппозиции — его устраивает Лукашенко.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.