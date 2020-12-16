Участница украинской компании «Дизель Студио» Виктория Булитко и актриса киевского театра Виталина Библив высмеяли цены на отопление в стране в видео, которое юмористка выложила в Instagram 16 декабря

«Коротко о коммунальных», — подписана публикация.

Доставка газа дорожает: насколько вырастут платежки украинцев в 2021 году © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«И даже не смешно», «И смешно, и плакать хочется», «У нас обычно сразу сознание теряют и в судорогах такие звуки издают», «А морозы начнутся, мама Монсеррат Кабалье заменит…», «Видео смешное, ситуация страшная», — отреагировали пользователи на сатирический ролик.

Тариф на теплоэнергию для киевлян сейчас составляет 1355,83 грн (3585,57 руб.) за 1 Гкал. Именно столько в среднем нужно, чтобы месяц поддерживать тепло в квартире площадью 50 квадратных метров.

Виктория Булитко — актриса, резидент «Дизель Студио», украинской компании, производящей юмористические программы, сериалы и фильмы. Виталина Библив — актриса киевского театра «Золотые ворота».