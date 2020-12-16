«Коротко о коммунальных», — подписана публикация.
В ролике женщины сыграли мать и дочь, где одна другой показывает платежный документ, а вторая кричит от ужаса, как только его видит. В конце видео мама и вовсе начинает плакать от суммы, обозначенной в квитке.
«И даже не смешно», «И смешно, и плакать хочется», «У нас обычно сразу сознание теряют и в судорогах такие звуки издают», «А морозы начнутся, мама Монсеррат Кабалье заменит…», «Видео смешное, ситуация страшная», — отреагировали пользователи на сатирический ролик.
Тариф на теплоэнергию для киевлян сейчас составляет 1355,83 грн (3585,57 руб.) за 1 Гкал. Именно столько в среднем нужно, чтобы месяц поддерживать тепло в квартире площадью 50 квадратных метров.
Виктория Булитко — актриса, резидент «Дизель Студио», украинской компании, производящей юмористические программы, сериалы и фильмы. Виталина Библив — актриса киевского театра «Золотые ворота».