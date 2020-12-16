Ведомство порекомендовало гражданам отказаться от вредных жиров: насыщенных и трансжиров. Они содержатся в цельном коровьем молоке, жирном мясе, сале, сливочном масле и в выпечке, жареных блюдах, картофеле фри и маргарине. В Минздраве отметили, что данные жиры повышают уровень холестерина в крови и это приводит к тяжелым выдам заболеваний.
В то же время украинцам посоветовали увеличить потребление мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров. Они есть в оливковом и арахисовом масле, орехах, а также в авокадо. Также рекомендуется увеличить потребление лосося, тунца, сельди и сардины. Полезным будет добавление в салаты или супы подсолнечных, тыквенных, льняных и кунжутных семечек.