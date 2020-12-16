Министерство здравоохранения Украины 15 декабря опубликовало в Facebook список рекомендаций для улучшения здоровья украинцев

Диетологи рассказали, как сало поможет победить COVID-19 © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

В то же время украинцам посоветовали увеличить потребление мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров. Они есть в оливковом и арахисовом масле, орехах, а также в авокадо. Также рекомендуется увеличить потребление лосося, тунца, сельди и сардины. Полезным будет добавление в салаты или супы подсолнечных, тыквенных, льняных и кунжутных семечек.