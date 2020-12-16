В следующем году добыча и цены на нефть будут расти, что обеспечит более высокие темпы развития экономики России. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия захотела купить нефтяное месторождение в РФ © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

По словам эксперта, все это привело к тому, что резерв быстрого увеличения добычи нефти на сегодняшний день сильно пострадал, то есть сейчас нефтяные компании не смогут быстро нарастить добычу нефти, если спрос на нее пойдет вверх.

«К середине следующего года можно ожидать уровень цен на нефть в 60-80 долларов. Это обеспечит более высокие темпы развития российской экономики в следующем году. То есть мы вполне можем выйти на 4-5% роста экономики в 2021 году благодаря тому, что произойдет укрепление рубля, увеличение доходов, импорта, оживление экономики», — подчеркнул Зубец.

Этому, по его словам, также будет способствовать восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.