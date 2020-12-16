Он напомнил, что с 2014 года, когда начался мировой нефтяной кризис, связанный с перепроизводством нефти, в США произошел обвал нефтяных цен на рынках, а когда саудиты решили воевать со Штатами за свою долю на нефтяном рынке, инвестиции в мировую добычу нефти резко упали.
По словам эксперта, все это привело к тому, что резерв быстрого увеличения добычи нефти на сегодняшний день сильно пострадал, то есть сейчас нефтяные компании не смогут быстро нарастить добычу нефти, если спрос на нее пойдет вверх.
«К середине следующего года можно ожидать уровень цен на нефть в 60-80 долларов. Это обеспечит более высокие темпы развития российской экономики в следующем году. То есть мы вполне можем выйти на 4-5% роста экономики в 2021 году благодаря тому, что произойдет укрепление рубля, увеличение доходов, импорта, оживление экономики», — подчеркнул Зубец.
Этому, по его словам, также будет способствовать восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса.
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