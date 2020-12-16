Переориентация белорусского транзита на российские порты зависит от политической воли властей Белоруссии, считает экономист Алексей Зубец

Об этом Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала власти Литвы ввести санкции против компании «Беларуськалий» — одного из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок, продукция которого экспортируется через Клайпедский государственный морской порт.

- Алексей Николаевич, пойдут ли литовские власти на санкции в отношении этого предприятия? И как это скажется на экономике прибалтийского государства?

— Не знаю, кто подсказал Тихановской такую глупую идею. Последнее, что сделает литовское правительство, — это введет санкции против «Беларуськалия». «Беларуськалий» приносит литовскому бюджету очень большие деньги. Считается, что весь транзит через Литву приносит до трети бюджета, который имеет Литва.

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

- Крупнейший производитель калийных удобрений — Канада. Могут ли санкции этой страны нанести ущерб белорусской экономике?

— Калийные удобрения нужны во всем мире. Канада их сама не потребляет. А страны, у которых сельское хозяйство составляет основу экономики, потребляют много удобрений, и без них международное сельское хозяйство жить не может. Рынок калийных удобрений настолько велик, что заблокировать его ни Канада, ни США не могут. Иностранные покупатели на это никогда не пойдут, потому что, как я уже сказал, они серьезным образом зависят о поставки удобрений, так как надо кормить людей, которые и так живут не слишком богато.

Основные потребители — это страны Африки, Индия, Китай. То есть удобрения — это как нефть. Продажу нефти нельзя заблокировать, потому что нефть нужна всем, это биржевой товар, обойти любые санкции несложно.

Предположим, если завтра наложат санкции на «Беларуськалий», есть «Уралкалий», который может стать посредником при продаже белорусских удобрений. Наказать Белоруссию, блокируя поставки калийных удобрений, — бессмысленная затея. Не думаю, что кто-то всерьез будет пытаться это сделать.

Если наказывать Белоруссию, то гораздо проще это сделать через поставки нефтепродуктов. Потому что белорусские нефтепродукты покупает Украина, а она находится под серьезным давлением Запада. Второй покупатель — это Западная Европа, включая Великобританию. Они при желании могут ограничить поставки нефтепродуктов из Белоруссии. Вот это возможно, а с удобрениями этот фокус точно не пройдет.

Думаю, что западные правительства, которые хотели бы надавить на Лукашенко, по этому пути даже не пойдут, поскольку это бесперспективно.

- Москва и Минск давно обсуждают вопрос переориентации грузов из балтийских портов в российские. Но если, как это планируется, Белоруссия переведет экспорт нефтепродуктов в Усть-Лугу под Санкт-Петербургом, увеличится транспортное плечо. Есть ли выход из этой ситуации?

— РЖД уже заявили, что готовы предоставить Белоруссии льготные тарифы, которые будут в два раза ниже, чем сегодняшние. Если это будет всерьез и надолго, а не очередной финт со стороны господина Лукашенко, то можно построить продуктопровод и качать через трубопроводную систему. Это будет намного дешевле, чем поставки по железной дороге.

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Лукашенко пытается сохранить свободу маневра, поэтому перевод его грузов в российские порты до сих пор идет туго. С точки зрения техники это вопрос пары месяцев — организовать логистику, загрузку российских терминалов. Если этого до сих пор не произошло, это говорит о том, что Лукашенко пытается маневрировать и играть в многовекторность.

Россия способна предоставить ему условия для транзита, которые соответствуют его интересам, и он ничего не потеряет.

- Но, вероятно, белорусские компании связаны обязательствами по контрактам, заключенным ранее?

— Да, есть ограничения по заключенным ранее контрактам, но условия контрактов, как правило, мягкие, а не жесткие, всегда есть возможность увеличить или уменьшить эти поставки. Контракты допускают маневры, которые дали бы возможность белорусской стороне начать транзит уже сейчас. Если процесс до сих пор не сдвинулся, это вопрос политической воли, а не экономики.

- Какую экономическую выгоду России может принести переориентация белорусского транзита?

— Это большая выгода на сотни миллионов долларов. Это загрузка портов, это рабочие места, повышение окупаемости проектов по загрузке российских портов. Чем больше транзит, тем выгоднее вложения в инфраструктуру. С точки зрения России это был бы очень большой плюс для развития российской портовой инфраструктуры на берегах Балтийского моря. Для России это выгодно, но не критично. Эти порты развиваются и без белорусского транзита.

Для Белоруссии это критически выгодно, потому что ее транзит могут прекратить в один день. Литва в настоящее время является хозяином задвижки на пути белорусского экспорта. Эту задвижку они могут закрыть, когда им дадут команду из Брюсселя или Вашингтона. Это очень серьезный риск для Белоруссии, которая уже сейчас заинтересована в том, чтобы заниматься диверсификацией своих поставок.

- Если литовские власти пойдут на это, то, вероятно, их экономику ожидает коллапс?

— Я бы не стал говорить о коллапсе, но они потеряют серьезные деньги. Литовское экономическое чудо серьезным образом пострадает. Литва не суверенная страна, если им прикажут из Вашингтона, они сделают то, что им прикажут, несмотря на экономические потери, которые при этом понесут.

- Встреча министров стран ОПЕК+ запланирована на 4 января. Каким будет ваш прогноз относительно добычи нефти и цен на нее в следующем году?

Что мешает создать реальное Союзное государство Белоруссии и России © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Из-за этого резерв быстрого увеличения добычи нефти на сегодняшний день сильно пострадал. То есть сегодня нефтяные компании не смогут быстро нарастить добычу нефти, если спрос на нее пойдет вверх.

К середине следующего года можно ожидать уровень цен на нефть в 60-80 долларов. Это обеспечит более высокие темпы развития российской экономики в следующем году. То есть мы вполне можем выйти на 4-5% роста экономики в 2021 году благодаря тому, что произойдет укрепление рубля, увеличение доходов, импорта, оживление экономики.

Плюс к этому восстановление мировой экономики после коронавирусной инфекции, ускоренное развитие, потребность в ресурсах — не только в нефти, но и в металлах. Доходы российских экспортеров будут расти, что будет способствовать благополучию нашей страны.