Европейские страны оказали экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской колоссальную поддержку, но при этом их лидеры понимают, что проект цветной революции в Белоруссии терпит поражение. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Александр Шпаковский

В недавнем интервью журналу New Yorker Тихановская заявила, что европейские лидеры ограничиваются лишь словами поддержки в отношении белорусской оппозиции.

По мнению Шпаковского, это свидетельствует о том, что Тихановская либо вводит в заблуждение читателей журнала, либо неадекватно оценивает сложившуюся ситуацию.

Для нас это больно: Тихановская жестко высказалась о Европе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Речь идет о том, что существует белорусское правительство в изгнании в формате двора, королевой которого является Тихановская», — описал политолог создавшуюся ситуацию.

Кроме того, Тихановскую, вчерашнюю домохозяйку, удостоили приема лидеры нескольких государств Евросоюза, отметил политолог.

Однако при всем этом в европейских столицах осознают, что цветная революция в Белоруссии не удалась, подчеркнул Шпаковский.

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