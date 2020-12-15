В недавнем интервью журналу New Yorker Тихановская заявила, что европейские лидеры ограничиваются лишь словами поддержки в отношении белорусской оппозиции.
По мнению Шпаковского, это свидетельствует о том, что Тихановская либо вводит в заблуждение читателей журнала, либо неадекватно оценивает сложившуюся ситуацию.
Он подчеркнул, что европейские лидеры предоставили цветной революции в Белоруссии, лицом которой волей случая стала Тихановская, всю возможную финансовую, информационную и политическую поддержку, не говоря уже об информационной.
«Речь идет о том, что существует белорусское правительство в изгнании в формате двора, королевой которого является Тихановская», — описал политолог создавшуюся ситуацию.
Кроме того, Тихановскую, вчерашнюю домохозяйку, удостоили приема лидеры нескольких государств Евросоюза, отметил политолог.
Однако при всем этом в европейских столицах осознают, что цветная революция в Белоруссии не удалась, подчеркнул Шпаковский.
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