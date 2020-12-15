На фоне протестов в Белоруссии почти 1,7 тысячи спортсменов подписали письмо с требованием провести новые выборы.
По словам Дзерманта, с так называемыми лидерами мнений в Белоруссии Запад ведет психологическую работу, поэтому неудивительно, что часть из них подписалась под протестами.
А именно — создавались специальные СМИ спортивного толка, из спортсменов делали героев для оппозиционной прессы, пояснил он.
«С другой стороны, мы знаем, что есть и другие обращения, письма, которые пишут спортсмены, поддерживающие действующую власть. То есть ситуация не настолько однобока, как это пытаются представить», — подчеркнул Дзермант.
Таким образом, в спортивном обществе происходит тот же раскол, что и в политической сфере, отметил он.
При этом, по его мнению, многие спортсмены видят только поверхностную сторону событий в стране.
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