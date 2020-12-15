Западные страны извне воздействовали на «лидеров мнений» в Белоруссии, в том числе и среди спортсменов. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог Алексей Дзермант

На фоне протестов в Белоруссии почти 1,7 тысячи спортсменов подписали письмо с требованием провести новые выборы.

По словам Дзерманта, с так называемыми лидерами мнений в Белоруссии Запад ведет психологическую работу, поэтому неудивительно, что часть из них подписалась под протестами.

Эксперт сказал, на что рассчитывали белорусы, которым не нравится, что РФ поддерживает Лукашенко © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«С другой стороны, мы знаем, что есть и другие обращения, письма, которые пишут спортсмены, поддерживающие действующую власть. То есть ситуация не настолько однобока, как это пытаются представить», — подчеркнул Дзермант.

Таким образом, в спортивном обществе происходит тот же раскол, что и в политической сфере, отметил он.

При этом, по его мнению, многие спортсмены видят только поверхностную сторону событий в стране.

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