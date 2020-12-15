На фоне протестов в Белоруссии почти 1,7 тысячи спортсменов подписали письмо с требованием провести новые выборы.

По словам Дзерманта, с так называемыми лидерами мнений в Белоруссии Запад ведет психологическую работу, поэтому неудивительно, что часть из них подписалась под протестами.

Эксперт сказал, на что рассчитывали белорусы, которым не нравится, что РФ поддерживает Лукашенко
Эксперт сказал, на что рассчитывали белорусы, которым не нравится, что РФ поддерживает Лукашенко
© РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк
А именно — создавались специальные СМИ спортивного толка, из спортсменов делали героев для оппозиционной прессы, пояснил он.

«С другой стороны, мы знаем, что есть и другие обращения, письма, которые пишут спортсмены, поддерживающие действующую власть. То есть ситуация не настолько однобока, как это пытаются представить», — подчеркнул Дзермант.

Таким образом, в спортивном обществе происходит тот же раскол, что и в политической сфере, отметил он.

При этом, по его мнению, многие спортсмены видят только поверхностную сторону событий в стране.

Полностью прочитать интервью можно здесь.