Принимая решение закрыть границы Белоруссии, власти исходили из эпидемиологической ситуации, считает политолог Алексей Дзермант

Официальный Минск принял решение закрыть границы Белоруссии в декабре на выезд. Еще раньше, в конце октября, власти Белоруссии приостановили въезд в страну через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Украины и Польши.

- Алексей, с чем связано это решение официального Минска, ведь раньше Александр Лукашенко называл такую меру профилактики коронавируса несусветной глупостью. Есть ли здесь политическая подоплека?

— Я, скорее, политику вижу в критике этих действий, потому что когда Лукашенко не закрывал границы, оппозиция критиковала, требовала локдаун, а сейчас, когда он это делает, все говорят: «а зачем? Не надо».

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант

Сейчас очевидно, что полное свободное перемещение способствует распространения вируса, потом что белорусы на новогодние праздники поехали бы в соседние страны, где ситуация еще хуже, чем в Белоруссии.

Не надо забывать, что сегодня мы имеем в два раза большее число заболевших, чем это было весной и летом. То есть это основной мотив закрытия границ. Но при этом нужно понимать для общей картины, что белорусы не вводят дополнительных мер контроля на российской границе.

- Насколько серьезным ударом по имиджу Белоруссии будут санкции, введенные Международным олимпийским комитетом?

— Вряд ли это убьет профессиональный спорт в Белоруссии. Конечно, это неприятно, но нужно понимать, что мир шел к политическому влиянию на спорт. Все истории, которые были до этого с Россией вокруг Сочинской олимпиады и скандалов с допингом говорили о том, что международные политические организации будут использоваться для политического давления.

Западные государства, которые эти организации контролируют, ждут подходящего повода, чтобы вводить санкции против неугодных стран и политических лидеров. Поэтому нужно относиться стоически, но отвечать симметрично. Нужно пересматривать свое участие в этих организациях. Создавать альтернативные структуры, где доминируют не западные государства, а государства Евразии.

- Президент Лукашенко много внимания уделял развитию спорта в своей стране, но после начала протестов же почти 1,7 тысячи спортсменов подписали письмо с требованием провести новые выборы…

— Западные страны, которые видели поддержку спорта в Белоруссии, какое внимание ему уделяет государство, направили особое внимание на то чтобы поработать с сознанием этой категории белорусов.

То есть это работа с так называемыми лидерами мнений, прежде всего психологическая. Создавались специальные ресурсы спортивного толка, которые были на это направлены. Из спортсменов делали героев для оппозиционной прессы. Очевидно, что с сознанием спортсменов работали, это была целевая группа, поэтому не нужно удивляться, что часть из них подписалась под протестами.

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Но в целом это отражение политической борьбы, которая ведется внутри Белоруссии и того влияния извне, которое оказывается на этот процесс.

- На днях белорусская оппозиция опубликовал шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране. Какой из них наиболее соответствует реальности?

— Честно говоря, я не увидел там основного сценария, на мой взгляд. Обсуждать эти шесть сценариев я не считаю необходимым, они фантастичны и отражают желаемое будущее для команды Тихановской.

А самый реалистичный сценарий — это Лукашенко оставляет за собой контроль над государством, проводит реформирование, которое он считает нужным в рамках Всебелорусского собрания, дальше — через изменение Конституции в той или иной форме, через контролируемый транзит в течение какого-то времени, сейчас не берусь говорить какого.

То есть сценариев оппозиции я не вижу вообще, и вижу того, чтобы Россия специально стала бы вмешиваться и вторгаться. (По одному из сценариев, предложенных штабом Тихановской, Россия введет в Белоруссию военные и полицейские формирования — Ред.).

Изменения пойдут по сценарию Лукашенко.

- Инициатива президента — объявит Всебелорусское собрание конституционным органом тоже часть такого сценария?

— Безусловно, это появление новых элементов в системе. Пока не до конца понятен функционал и взаимодействие с другими органами власти, собирается ли Александр Григорьевич после окончания срока президентских полномочий уйти на должность руководителя Всебелорусского народного собрания.

Неизвестно еще много, но изменения будут проходить в этом ключе. Будут усиливаться органы, которые, может быть, не так были задействованы в государственной системе. Но все это не укладывается в те сценарии, которые предлагает оппозиция.