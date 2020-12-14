По условиям соглашения, Украина получит технологии и производство корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов.
Глава Минобороны Украины полагает, что эти контракты позволят усилить боеспособность Военно-морских сил ВСУ.
Стороны подписали соглашение в рамках визита турецкой делегации на Украину во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.
Как сообщалось ранее, украинские военные опробовали турецкие БПЛА Bayraktar TB2 на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области вместе с противотанковыми ракетными комплексами FGM-148 Javelin производства США.