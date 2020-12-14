Министр обороны Украины Андрей Таран подписал соглашение с турецкими компаниями, которые специализируются на производстве военной техники. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины

Как Украина планирует использовать опыт Карабаха в небе Донбасса © Public domain Глава Минобороны Украины полагает, что эти контракты позволят усилить боеспособность Военно-морских сил ВСУ. Стороны подписали соглашение в рамках визита турецкой делегации на Украину во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром. Как сообщалось ранее, украинские военные опробовали турецкие БПЛА Bayraktar TB2 на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области вместе с противотанковыми ракетными комплексами FGM-148 Javelin производства США.