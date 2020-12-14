У президента Белоруссии Александра Лукашенко в отличие от бывшего президента Украины Виктора Януковича принципиально иное отношение к государственной власти, и он не собирается уезжать из страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Янукович, на мой взгляд, воспринимал Украину как кормовую базу. Для Лукашенко Белоруссия — это его авторский проект. Его поддерживает значительная часть общества, хотя и у Януковича была общественная поддержка. Белорусские силовые структуры синхронно с политическим руководством продемонстрировали эффективность своих действий», — сказал эксперт.

По его словам, попытка госпереворота в Белоруссии провалилась и благодаря международной поддержке, оказанной в первую очередь Российской Федерацией.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.



