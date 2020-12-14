Азербайджанский эксперт ответила на обвинения в осквернении христианских святынь в Карабахе
Азербайджанский эксперт ответила на обвинения в осквернении христианских святынь в Карабахе
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
По данным следствия, двое из подозреваемых издевались над телами погибших армянских военных и публиковали видеозаписи своих действий в социальных сетях.

Двое других разрушили каменные плиты на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе. Видеоролики, запечатлевшие акты вандализма, военные также выложили в интернет.

В настоящее время все четверо военнослужащих находятся под арестом.

В интервью изданию Украина.ру азербайджанский политолог Гюльнара Мамедзаде заверила, что виновных в надругательстве над христианскими святынями в Нагорном Карабахе накажут, если будут представлены соответствующие доказательства.

 