Четыре военнослужащих армии Азербайджана попали под следствие по подозрению в совершении воинских преступлений в зоне Карабахского конфликта. Об этом 14 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана

Азербайджанский эксперт ответила на обвинения в осквернении христианских святынь в Карабахе © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Двое других разрушили каменные плиты на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе. Видеоролики, запечатлевшие акты вандализма, военные также выложили в интернет.

В настоящее время все четверо военнослужащих находятся под арестом.

В интервью изданию Украина.ру азербайджанский политолог Гюльнара Мамедзаде заверила, что виновных в надругательстве над христианскими святынями в Нагорном Карабахе накажут, если будут представлены соответствующие доказательства.