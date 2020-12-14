«Россия подчеркивала, что национальные элиты — это не проблема России. Это проблема национальных государств. Это проблема тех, кто дает этим элитам рычаги управления страной, проводит их в парламент и на президентские посты», — сказал Вышинский.
Он отметил, что это выбор самого украинского народа, хоть этими выборами и манипулируют.
«Политика ставит своей целью преследование прагматичных интересов. Мне кажется, что российская внешняя политика строится на уважении, что в любом случае, извините за тавтологию и игру слов, вызывает уважение», — добавил он.
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