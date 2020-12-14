Россия всегда подчеркивала, что национальные элиты – это не ее проблема, а проблема тех, кто дает им рычаги управления страной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский

«Россия подчеркивала, что национальные элиты — это не проблема России. Это проблема национальных государств. Это проблема тех, кто дает этим элитам рычаги управления страной, проводит их в парламент и на президентские посты», — сказал Вышинский.

Кирилл Вышинский: Россия действует на Украине по принципу «Насильно люб не будешь» © РИА Новости, Владимир Песня

«Политика ставит своей целью преследование прагматичных интересов. Мне кажется, что российская внешняя политика строится на уважении, что в любом случае, извините за тавтологию и игру слов, вызывает уважение», — добавил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.