Эксперименты Минска с поставками нероссийской нефти, которые идут целый год, показали на практике, что альтернативы российскому сырью нет. Все иные варианты нерентабельны по причине логистики. Об этом рассказал один из лидеров белорусской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Гражданскую войну в Белоруссии исключать нельзя © из личного архива Сергея Луща Александр Лукашенко заявлял, что Минск хотел бы купить в Казахстане и Туркмении нефть и газ, но Россия не согласится на транзит такой нефти по своей территории.

Что касается, Казахстана, отметил политик, то ссылки Лукашенко на позицию России не корректны, поскольку казахстанская сторона просто не хочет продавать Белоруссии нефть без пошлины.

«Аналогично и с туркменским газом — не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что российский газ идущий по трубе через территорию Беларуси априори будет дешевле, нежели туркменский из Средней Азии», — подчеркнул Лущ.

Белорусскому руководству пора признать, что времена изменились и сегодня условия для всех одинаковые, иной расклад возможет только если рассматривать Беларусь как субъект Союзного государства, которое, увы, еще не сформировано, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.