Тенденции к снижению симпатий белорусов в адрес России несомненно, есть. Но они не носят глубинного характера. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: кто он © Facebook, Юрий Баранчик Александра Лукашенко.

Эксперт отметил, что эти настроения белорусских граждан обусловлены в большей степени эмоциями и негодованием по поводу того, что Россия не выполняет их желания.

«Но люди при этом не понимают того, что у России есть свои национально-государственные интересы. И власть занимается именно их обеспечением», — указал Баранчик.

Поэтому если белорусские граждане хотят, чтобы российская, а не белорусская власть решала их проблемы, тогда надо быть частью российского государства, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.