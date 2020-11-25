За почти четыре месяца, прошедших со дня президентских выборов в Белоруссии, арестовано уже более 30 000 человек, но протесты не идут на спад - они меняют формат. Раньше все собирались в одну колонну, сегодня - по дворам, констатирует белорусско-российский политолог Юрий Баранчик

- Юрий, власти Белоруссии предъявили обвинения бывшему кандидату в президенты Виктору Бабарико. Формально статьи обвинения не имеют никакого отношения к политике. По-вашему, уголовное дело против него политически мотивировано?

— Безусловно. Это политическая расправа с самым сильным оппонентом на президентских выборах. Лукашенко не трогал Бабарико много лет — он возглавлял «Белгазпромбанк» более 20 лет. Но как только тот стал кандидатом в президенты, его тут же закрыли. Несомненно, такая избирательность говорит о политической подоплеке этого дела.

Евгений Константинов: Лукашенко фактически создает полицейское государство © Facebook, Евгений Константинов

Бабарико является политзаключенным со всеми вытекающими отсюда следствиями.

Что касается реакции, то ее мы можем видеть на улицах белорусских городов — за почти четыре месяца, прошедших со дня выборов, арестовано уже более 30 000 человек. И протесты не думают идти на спад.

- По сути протесты заставляли несговорчивого Лукашенко что-либо предпринимать в плане политических реформ и интеграции с Россией (хотя бы на уровне обещаний). Если не будет уличной активности, не будет даже обещаний?

— Протесты не идут на спад — они просто меняют формат. Раньше все собирались в одну колонну, сегодня — по дворам. Это, кстати, для белорусской власти является гораздо более опасным явлением, так как горожане живут очень изолированно друг от друга.

В высотках соседи почти не общаются. А тут люди стали вместе петь песни, чаевничать, собираться, говорить, узнавать друг друга. Это очень положительное явление для любого большого города, а тем более для Минска, жители которого до недавнего времени ментально были выходцами из деревень. Сегодня они с полным правом могут назвать себя представителями городской культуры.

Кстати, о том, что протесты не стали менее массовыми, говорят и цифры задержанных. На последних воскресных акциях задержано более 1000 человек. Это очень большие цифры, которые говорят о том, что протестует не пресловутая западная оппозиция, а достаточно большая часть народа.

Что касается Лукашенко, то, конечно, он пытается лавировать, качаться на качелях между Западом и Россией, но пространство маневра все больше сужается.

Неспроста Александр Григорьевич заговорил о том, что, мол, страны Запада пытаются подключить к протестам и Россию. Договоренности надо выполнять, и тогда не надо будет ни на кого жаловаться в пустоту.

Артем Агафонов: Взрывы и поджоги автомобилей силовиков в Беларуси обыденное явление © vk.com, Артем Агафонов - Радикализируется ли протест? Станет ли он прибегать к насильственным действиям в ближайшем будущем?

— Думаю, к насилию прибегать белорусскому народу не придется. Ситуация в экономике республики стремительно ухудшается. Режим прибегает ко все более идиотским формам надзора и контроля общественности.

Начинают даже арестовывать школьников и составлять на них протоколы. Хорошо, что в операционные к врачам еще не заходят, когда те проводят операции. Но чем выстраданнее любовь или свобода, тем более она ценна.

Вот и граждане республики идут к освобождению через страдания. И это дорогого стоит.

Да и силовики не железные — они ведь не на такой образ жизни рассчитывали, когда практически каждый день их будут обзывать фашистами.

Они рассчитывали провести жизнь комфортно — в качалках, на тренировках, с обязательным трехразовым питанием, с быстрым получением жилья и выходом на пенсию в 40-45 лет. Но так не получится. Они тоже злятся. Только вождя не хватает.

Поэтому, думаю, весной-летом следующего года сложится некая совокупность объективных и субъективных обстоятельств, когда на фоне падения уровня жизни у Лукашенко больше не будет вариантов, кроме двух — либо подписание Союзного договора, если он еще будет нужен Москве, что тоже уже под вопросом, лучше будет это сделать с чистой и незапятнавшей себя фигурой, либо его мирно сносит улица вместе с «внезапно прозревшими» силовиками и административным аппаратом.

- Уменьшаются ли симпатии белорусов к России и к Союзу Белоруссии и России в связи с поддержкой Москвой Лукашенко? Сейчас обсуждаются социологические данные по этому поводу…

— Такие тенденции, несомненно, есть. Но они не носят глубинного характера. Это больше все-таки эмоции. Мы вот хотим, и нам надо помочь.

Но люди при этом не понимают того, что у России есть свои национально-государственные интересы. И власть занимается именно их обеспечением.

Поэтому надо понимать, что если вы хотите, чтобы российская, а не белорусская власть решала ваши проблемы, тогда надо быть частью российского государства. И тогда, как говорится, «велкам».

Баранчик объяснил, почему на самом деле погиб участвовавший в протестах Роман Бондаренко © Facebook, Юрий Баранчик - Чего вы ждете от Всебелорусского народного собрания? Какие-то реальные изменения там будут провозглашены?

— Все зависит от состава участников. Если данное мероприятие пройдет в традиционном формате монолога главы государства по всем вопросам, то, естественно, никакого значимого влияния оно на будущее республики не окажет.

Если же на нем пройдут действительно серьезные дискуссии о будущем страны, если на него будут приглашены люди различных взглядов, то тогда можно будет надеяться, что дальнейшее развитие Белоруссии пойдет эволюционным, а не революционным путем.

- Как на приход Байдена в Вашингтоне отреагируют змагары? Будут ли попытки отстранить Лукашенко от власти?

— Судя по всем признакам, администрация Байдена уже определилась с резким усилением давления на Лукашенко и начнет этим заниматься с первых дней после инаугурации. Если произойдет смычка американского и европейского давления, то, конечно, Лукашенко с администрацией Байдена придется гораздо сложнее, чем с Трампом и Помпео.

Поэтому Лукашенко стоит очень серьезно подумать, кого обвинять в продолжающейся дестабилизации общественно-политической и социально-экономической обстановки в республике, и не пора ли ему готовить три конверта для преемника.