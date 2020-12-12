Если внешнее управление на Украине будет продолжаться постоянно, то государство перестанет существовать, потому что смысл любого внешнего управления — навязать свои порядки. Об этом рассказал политолог Алексей Калиниченко в интервью изданию Украина.ру

Алексей Калиниченко: Украина останется подопытным кроликом для Запада © Facebook, Алексей Калиниченко Роман Ващук в своей лекции назвал десять главных ошибок западных реформ на Украине. В частности, одна из ошибок Запада — большое внимание к антикоррупционным реформам. Также бывший посол рассказал, что заморозить переговоры в Минске по Донбассу Киеву посоветовали американцы, и сравнил страну с лабораторным кроликом.

Что касается «лабораторного кролика», продолжил эксперт, то Ващук прав, когда говорит, что на Украине апробируют теории, которые не могут запустить у себя, потому что местные элиты позволяют экспериментировать над собой и украинским народом.

«Таким образом, мы приходим к выводу, что у нас нет элит, которые формируют смыслы для государства, саму власть, поэтому мы позволяем себе быть лабораторной крысой, чтобы за наш счет проводили эксперименты искатели приключений в политической сфере», — подчеркнул Калиниченко.

Однако, добавил политолог, в словах Ващука нет признания этих ошибок, а лишь рассуждения на тему того, что где-то украинские власти и Запад перегнули палку.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.