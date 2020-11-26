Украинские элиты позволяют Западу экспериментировать над собой и своим народом, считает политолог Алексей Калиниченко. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Поле для экспериментов Запада: как «майдановцы» отдали Украину под внешнее управление © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк Роман Ващук в своей лекции назвал десять главных ошибок западных реформ на Украине. В частности, одна из ошибок Запада — большое внимание к антикоррупционным реформам. Также бывший посол рассказал, что заморозить переговоры в Минске по Донбассу Киеву посоветовали американцы.

- Алексей, действительно ли Запад готов признавать свои ошибки на Украине?

— Многие стали расценивать эту лекцию чуть ли не как покаяние. На мой взгляд, это разбор полетов и намек на то, что впредь они себя будут вести несколько иначе. Возможно, будут заигрывать с оппозиционными силами, но вектор не изменится. Ведь в словах Ващука нет признания этих ошибок, а лишь рассуждения на тему того, что где-то мы перегнули палку.

- Мы помним, какой резонанс вызвала публикация «пленок Деркача». Почему на Украине много рассуждают о свободе и демократии, но не замечают внешнее управление, под которым находится страна?

— Наши оппоненты на Украине не воспринимают это вмешательство как внешнее управление. Они воспринимают это, как боги спустились на землю и делятся с нами своими знаниями. «Это же Америка, Канада, Европа, это же древние демократии», — восклицают некоторые. После этого ни о каких дебатах с теми, кто поддержал майдан, речи быть не может.

Не случайно, что эта лекция появилась после выборов в США, когда стало ясно, что администрация Байдена будет ближайшие четыре года вершить внешнюю и внутреннюю политику.

Это сигнал украинским элитам, чтобы они подкорректировали свои действия и высказывания. С другой стороны, эти информационные вбросы показывают, что Запад не будет менять свою риторику и свои намерения в отношении территорий, которые они считают своей ресурсной базой.

В этой лекции четко прослеживается тенденция, что период Порошенко был не такой уж плохой, потому что очень много косвенных уколов в адрес действующего президента. Возможно, они готовят платформу для возвращения Порошенко, этого тоже нельзя исключать.

- Украина не сопротивляется внешнему управлению, и Роман Ващук назвал страну «лабораторным кроликом». К чему приведет такое активное вмешательство в дела Украины?

— Если это будет продолжаться постоянно, то государство перестанет существовать, потому что смысл любого внешнего управления — навязать свои порядки.

Что касается «лабораторного кролика», то Ващук прав, когда говорит, что на Украине апробируют теории, которые не могут запустить у себя. Потому что местные элиты позволяют экспериментировать над собой и украинским народом.

Таким образом, мы приходим к выводу, что у нас нет элит, которые формируют смыслы для государства, саму власть, поэтому мы позволяем себе быть лабораторной крысой, чтобы за наш счет проводили эксперименты искатели приключений в политической сфере.

- Получается, что освободить Украину от внешнего управления могут только украинские олигархи, если им это надоест, поскольку население это воспринимает абсолютно нормально.

— Я не считаю, что у нас в стране есть олигархи, потому что олигарх подразумевает некую долю самостоятельности, преследование своих интересов в долгосрочной перспективе.

Люди, которых мы хотим называть олигархами, вряд ли такими являются, поскольку они лично сдали страну под внешнее управление. Это абсолютно зависимые люди, они пляшут под дудку финансово-промышленных групп, которые пока еще берут их товар. Завтра этот товар могут перестать брать. Я имею в виду в первую очередь металлургический комплекс и сельхозпроизводство. На этом украинский олигархический праздник будет завершен.

Дмитрий Дробницкий: Украина ждёт, когда Байден, став президентом, восстановит внешнее управление © РИА Новости, Нина Зотина Викторе Медведчуке, единственном из украинских политиков, который изначально был настроен на то, что надо выстраивать самостоятельную политическую линию.

Поэтому он был в оппозиции и к власти Януковича, и к власти Порошенко, а теперь уже к Зеленскому. Силы, которые не рады западному присутствию на Украине, существуют, но они очень разрозненны.

- Вы упомянули «Оппозиционную платформу — За жизнь». Эту политическую силу поддерживают, как правило, люди пенсионного возраста. Как вы считаете, почему молодежь не разделяет взгляды ОПЗЖ?

— По результатам местных выборов у ОПЗЖ на востоке оказалась серьезная поддержка. Но молодежь, которая прописана на юго-востоке, ищет заработка в других регионах, следовательно, они не смогли присутствовать на избирательных участках. В целом юго-восток определился с политической силой, которая должна представлять его интересы, — это Медведчук и его программные установки.

- Недавно прошел саммит G20, на котором приняли решение заморозить выплату долгов бедными странами. Украина признана самой бедной страной в Европе. Может ли Украина рассчитывать на то, что ей не придется выплачивать долги до конца 2021 года, и, таким образом, жизнь населения станет легче.

— МВФ так не считает, по крайней мере, Украина не находится в этом списке счастливчиков, которым дадут такие преференции. МВФ уже давал отсрочку весной этого года. Украина не в их числе, следовательно, мы продолжаем нести тяжелое бремя долгов, набранных предыдущими властями.

Поле для экспериментов Запада: как «майдановцы» отдали Украину под внешнее управление © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

- Ващук сказал, что заморозить переговоры по Минскому процессу Киев заставили американцы. Может быть, России следует решать вопрос Донбасса напрямую с администрацией Байдена, а не обращаться к Кравчуку и Зеленскому?

— Донбасс входит в международную повестку, как многие другие горячие точки, а это уже геополитика. Надеюсь, что ситуация будет меняться благодаря геополитическим изменениям, и к власти придут силы, которые смогут наладить конструктивный диалог с Луганском и Донецком. Чего и требуют Минские соглашения, которые пытается оспорить Киев в лице Кравчука, Резникова и прочих ермаков.

Неотрампизм президента Байдена © REUTERS, Gary Cameron

Посмотрим, что скажут американские выборщики 14 декабря. Исходя из этого, будем выстраивать концепцию будущего мира и евразийского пространства.

- Вы упомянули о том, что Порошенко при Байдене может вернуться во власть. Бывший депутат Давид Жвания заявил, что Виталия Кличко могут сделать президентом, а Порошенко при нем будет премьер-министром. Соответствует ли такой сценарий действительности?

— Возможно, что для господина Порошенко быть премьер-министром — это хорошо, но для пятого президента Украины этого мало. Скатиться с президента до премьер-министра для Порошенко не очень престижно.

Сейчас складывается ситуация, когда даже команда Трампа частично сливает своего патрона. Собственно, Трамп был нужен на какое-то время, чтобы разорвать договоры, которые не выгодны мировой буржуазии. Это касается соглашений по климату и вооружениям. Эти договоры будут заключаться с привлечением новых участников. Мир меняется и становится многополярным.