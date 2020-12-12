«Мы будем добиваться разрешения на производство вакцины на существующих предприятиях, где этот технологический процесс возможен. Для этого мы будем обращаться, естественно, к регистратору на Украине, для того чтобы получить такие разрешения. Что будет с этим обращением и каковы будут результаты — вы увидите», — сказал он.
Медведчук добавил, что партия задействует весь потенциал политического ресурса, чтобы сделать возможным и регистрацию этой вакцины, и ее производство на Украине.
Шаги в этом направлении, по его словам, политсила начнет предпринимать после официальной реакции власти на озвученные ранее инициативы в этом направлении.
Ранее Россия выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург и Медведчук.