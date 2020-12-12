Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» намерена обратиться в регистрационные органы Украины для получения разрешения на производство российской вакцины от коронавируса на территории страны. Об этом 11 декабря заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук украинским телеканалам

Медведчук: российскую вакцину от COVID-19 будут производить на Украине © скриншот видео Украина.ру (источник - РФПИ)

Медведчук добавил, что партия задействует весь потенциал политического ресурса, чтобы сделать возможным и регистрацию этой вакцины, и ее производство на Украине.

Шаги в этом направлении, по его словам, политсила начнет предпринимать после официальной реакции власти на озвученные ранее инициативы в этом направлении.

Ранее Россия выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург и Медведчук.