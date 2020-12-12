В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Эксперт пояснил, что об этом свидетельствует пример не только Украины, но и Грузии и Армении, где тоже были цветные революции.
«Это все приводит к тому, что теряется суверенитет и усиливается зависимость от так называемых спонсоров — от «коллективного Запада»», — подчеркнул Коцаба.
Журналист добавил, что у народа должна быть возможность напрямую предпринимать какие-то действия, когда власть самоустраняется, но это не должно привести к тому, чтобы эти процессы возглавляли миллионеры, желающие стать миллиардерами и воспринимающие власть как кормушку.
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