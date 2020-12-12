Киевский Евромайдан был банальной политтехнологией. И страна, в которой совершается эта банальная политтехнология, неминуемо теряет территории. Об этом рассказал принимавший участие в тех событиях украинский журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: кто он © Facebook, Руслан Коцаба

Эксперт пояснил, что об этом свидетельствует пример не только Украины, но и Грузии и Армении, где тоже были цветные революции.

«Это все приводит к тому, что теряется суверенитет и усиливается зависимость от так называемых спонсоров — от «коллективного Запада»», — подчеркнул Коцаба.

Журналист добавил, что у народа должна быть возможность напрямую предпринимать какие-то действия, когда власть самоустраняется, но это не должно привести к тому, чтобы эти процессы возглавляли миллионеры, желающие стать миллиардерами и воспринимающие власть как кормушку.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.