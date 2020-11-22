21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Эксперт отметил, что постепенно украинское общество выздоравливает, и даже его земляки из западных регионов страны иначе оценивает эти события.
«И когда моим землякам в следующий раз скажут, дескать, ребята, вот вам оплаченные автобусы, суточные, которые компенсируют потерю рабочего дня, и предложат поехать в Киев, они больше этого не сделают», — подчеркнул Коцаба.
Журналист добавил, что его оценку подтверждает тот факт, что недавние протесты в Киеве против введения кассовых аппаратов для предпринимателей, не нашли поддержки у большей части общества.
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