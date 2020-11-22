Большинство тех украинцев, которые были ярыми апологетами Евромайдана как возможного социального лифта, сегодня стали его ярыми противниками, потому что они увидели, к чему он привел. Об этом рассказал принимавший участие в тех событиях журналист Руслан Коцаба в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: Майдану может радоваться лишь тот, кто прорвался к кормушке © Facebook, Руслан Коцаба

Эксперт отметил, что постепенно украинское общество выздоравливает, и даже его земляки из западных регионов страны иначе оценивает эти события.

«И когда моим землякам в следующий раз скажут, дескать, ребята, вот вам оплаченные автобусы, суточные, которые компенсируют потерю рабочего дня, и предложат поехать в Киев, они больше этого не сделают», — подчеркнул Коцаба.

Журналист добавил, что его оценку подтверждает тот факт, что недавние протесты в Киеве против введения кассовых аппаратов для предпринимателей, не нашли поддержки у большей части общества.

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.