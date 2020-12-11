После ухода со своего поста Александра Лукашенко, являющегося олицетворением института сильной президентской власти, Белоруссию ждет хаос. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру белорусский журналист Вячеслав Шарапов

«Я очень хорошо помню 1990-е годы, на момент развала СССР мне уже было за 30, поэтому не испытываю никаких иллюзий, связанных с "демократизацией" и "невидимой рукой рынка"», — пояснил Шарапов.

Шимов описал Белоруссию без Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

При этом, полагает он, многие из тех, кто сегодня «все из себя государственники», быстро «перекрасятся» и переориентируются, как когда-то советская партийно-хозяйственная и комсомольская номенклатура, и найдут общий язык с победившей стороной.

Полностью интервью можно прочитать здесь.