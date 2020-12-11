Не получилось у белорусского спорта вывести страну на высокие орбиты мирового признания, хотя и спортсмены, и государство очень старались. Отсюда и взаимная обида, считает белорусский журналист Вячеслав Шарапов, объясняя, зачем белорусские спортсмены подписали петицию против Лукашенко

- Вячеслав, Лукашенко перекрывает границу. Что это будет означать для оппозиции?

— С 20 декабря выезд из Беларуси будет сильно затруднен, что касается вылета, то всё остается по-прежнему. С учётом эпидемиологической ситуации мера оправданна — все больше моих знакомых "теряет нюх" и сдает всевозможные тесты. Оппозиция, в своем классическом воплощении, либо уже выехала, либо пребывает в состоянии ограничения свободы. Желающим покинуть страну во что бы то ни стало придется воспользоваться самолётами, так что шанс "свалить" при желании весьма вероятен.

- Почему более тысячи спортсменов Белоруссии подписали петицию против Лукашенко? И это несмотря на то что президент и сам спортсмен, и уделял спорту много внимания.

— Белорусский спорт, это действительно отдельная "песня". При всем внимании государства к спорту высоких достижений, при всей любви белорусского лидера к хоккею, при всех возведенных ледовых дворцах похвастать великими достижениями страна не может. Почему? Думаю, белорусские спортсмены могли бы нашим читателям рассказать массу личных душещипательных историй. Ну да, давали квартиры, платили зарплаты, особо выдающихся награждали, но как-то не пошло…

Не получилось у белорусского спорта вывести страну на высокие орбиты мирового признания, хотя и спортсмены, и государство очень старались. Отсюда и взаимная обида. И с ней, как и в любом конфликте, наверное, все по Бисмарку — вопрос о бифштексе.

- Что вы думаете по поводу 6 сценариев развития политической ситуации в Белоруссии, озвученных штабом Тихановской?

— Из шести вариантов дальнейшего развития белорусских событий, которые описал советник Тихановской Александр Добровольский, наиболее вероятен четвертый — когда действующий президент будет всячески тянуть время с реализацией конституционных преобразований и надеяться на постепенное затухание протестов. Сегодня фактически мы это и наблюдаем, остальные пять вариантов маловероятны.

- Зачем Добровольский представил эти варианты широкой аудитории?

— Во-первых, благодаря этому он лично получил дополнительную известность.

Во-вторых, в них содержится некий скрытый плач о возможностях, упущенных оппозицией. На самом деле и власть, и протест уже получили ощутимое назидание: Лукашенко — что судьба ничего не даёт навечно, и те цифры поддержки, которые ему рисовали, сильно преувеличены.

Не считаю, что вправе давать ему советы, но, исходя из событий последнего времени, президенту стоит подумать о своем окружении. Преданность и исполнительность — это, конечно, хорошо, но гибкость, мудрость и дальновидность вкупе с разумной инициативой — это как раз то, что нужно для направления ситуации в стране в позитивное, конструктивное русло.

Суть назидания, которое получила оппозиция, заключается в том, что без идеи, без внятной экономической программы, опираясь на отжившие представления и спорные символы, никаких перемен в Беларуси добиться невозможно. Разве что, предъявив личные стигматы, полученные в борьбе с режимом, обустроиться где-нибудь в Польше или в Западной Европе.

- Почему белорусская оппозиция постоянно говорит о «российском вторжении»?

— Белорусская оппозиция, как в своем "классическом" варианте, так и в массовом, вообще сильно подвержена различным иллюзиям. И в отношении истории, с былым величием ВКЛ, и в отношении настоящего, с неистребимой догмой "Запад нам поможет", а уж образ будущего, который живёт в их представлениях, вообще можно отнести к жанру "фэнтези"…

Образа будущего, кстати, как стратегического проекта нет и у действующей власти. Ну а "рука Москвы", которая повсюду мерещится записным "змагарам", является дежурной пугалкой уже многие годы. На этом фоне можно очень легко себе придумать любые "русские полчища", спешащие на помощь Лукашенко.

- Какой будет Белоруссия без Лукашенко?

— Я очень хорошо помню 90-е годы, на момент развала СССР мне уже было за 30, поэтому не испытываю никаких иллюзий, связанных с "демократизацией" и "невидимой рукой рынка". При уходе Лукашенко, не только как лидера и политика, но и как института сильной президентской власти, в Беларуси может наступить период хаоса, передел сфер влияния и возвращение к отношениям "по понятиям".

- Дойдет ли до гражданской войны?

— Это вряд ли, ведь многие из тех, кто сегодня все из себя государственники, быстро перекрасятся и переориентируются, как когда-то советская партийно-хозяйственная и комсомольская номенклатура. Они быстро найдут общий язык с победившей стороной, а дальше — как карта ляжет…

- Украина решила запатентовать борщ, а у белорусов нет желания запатентовать драники?

— Желание Украины запатентовать борщ (не понимаю, почему бы не запатентовать и сало) никак не повлияет на возможность варить его в белорусских и российских семьях. Утверждаю это, поскольку самому когда-то пришлось серьезно повозиться с товарным знаком "Песняры" и соответствующими патентами.

Но если это поможет украинской экономике встать на путь устойчивого развития и роста, то пусть патентуют. Будем только рады.

Разговоров о патентовании белорусских драников я не слышал, такая креатура, видимо, ещё не созрела.