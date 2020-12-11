Отмечается, что накануне состоялась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с Майей Санду во время визита в Молдавию.

«Дмитрий Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой на посту президента», — говорится в сообщении.

Чуря рассказал, к чему приведет прозападная позиция Санду
Чуря рассказал, к чему приведет прозападная позиция Санду
© © Sputnik / Rodion Proca
Ранее Кулеба выразил надежду, что Украина и Молдавия будут совместно работать над проектами по восстановлению территориальной целостности обеих стран, в частности по крымскому вопросу.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в 2014 году референдума, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией.