При ухудшении ситуации на Украине Арсена Аваков вполне может стать премьер-министром. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Для раскрытия резонансных убийств на Украине нужна политическая воля © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский уже неоднократно ставил задачу руководителям силовых ведомств, в том числе своему ставленнику Ивану Баканову и главе МВД Арсену Авакову, довести до конца расследование резонансных дел, но ситуация не изменилась.

Эксперт пояснил, что Зеленский и его команда боятся разрушить существующий баланс, внутри власти, чувствуют себя хрупко, неуверенно, и они подменяют реальное госуправление публичным шоу.

«Думаю, что при ухудшении ситуации на Украине Аваков вполне может стать премьер-министром. Безусловно, у него есть политические амбиции. У него плохие рейтинги, быть избранным на высокую должность он не может, но назначенным — вполне в силу его политического веса, связей с западными партнерами», — указал Бортник.

Политолог добавил, что потенциально Аваков сможет удовлетворить запрос общества на сильную руку, но этот запрос реализовать без выборов невозможно, а избранным он пока не может быть.

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