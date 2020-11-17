Команда президента Владимира Зеленского подменяет реальное государственное управление публичным шоу, считает политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В Харьковской городской больнице общей и неотложной медицинской помощи скончался 71-летний театральный режиссер Леонид Садовский. Неизвестный ударил его сзади по голове тяжелым тупым предметом вечером 14 ноября.

- Руслан, можно ли надеяться на то, что правоохранительные органы найдут виновных?

Руслан Бортник: кто он © Руслан Бортник

Сложно что-то сказать, не будучи следователем и не имея доступа к материалам дела. Ежегодно на Украине от уголовных преступлений гибнут полторы-две тысячи человек.

- Но, по предварительным данным, преступники не ограбили Садовского, хотя у него при себе была крупная сумма денег.

— То, что преступник ничего не забрал, не означает, что он ничего не искал. Или это могла быть личная месть. Это сложная история. Может быть, конечно, и политический след, но что-то утверждать мы с вами не можем. Это не дело Бузины, не дело Вороненкова, Грабовского, адвоката российских военнослужащих. Там однозначно прослеживается политический подтекст.

- Вы упомянули резонансные убийства Бузины, Шеремета, но почему виновные до сих пор не понесли заслуженное наказание, хотя их личности известны?

— Реальные организаторы преступлений или подозреваемые в организации известны, но это очень серьезные высокие люди. В силу политической и экономической целесообразности в расследовании преступлений наступил перерыв. То есть по большому счету следователи завершили свою работу. Теперь необходима только политическая воля для обсуждения или для судебного рассмотрения этих дел.

- Зеленский уже неоднократно ставил задачу руководителям силовых ведомств, в том числе своему ставленнику Ивану Баканову и главе МВД Арсену Авакову, довести до конца расследование резонансных дел, но воз и ныне там. Означает ли это, что, например, Аваков сильнее президента, и Зеленский опасается вступать с ним в конфронтацию?

Украинский режиссер скончался от травм, нанесенных неизвестными © Леонид Садовский/Facebook

- А у самого Авакова есть политические амбиции?

— Да, думаю, что при ухудшении ситуации на Украине Аваков вполне может стать премьер-министром. Безусловно, у него есть политические амбиции. У него плохие рейтинги, быть избранным на высокую должность он не может, но назначенным — вполне в силу его политического веса, связей с западными партнерами.

- То есть он может использовать запрос в обществе на так называемую сильную руку?

— Потенциально да, но запрос на сильную руку реализовать без выборов невозможно, а избранным он пока не может быть.