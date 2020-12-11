Заявления Александра Лукашенко о том, что НАТО готовит группировку для вторжения в Белоруссию – фантазии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Богдан Безпалько. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата запада Белоруссии

«Заявление Лукашенко — это фантазии, направленные на то, чтобы превратить ОДКБ в инструмент спасения политического режима, который он выстроил в республике», — сказал Богдан Безпалько.

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.