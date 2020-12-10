Москва должна умерить аппетиты энергетического комплекса, и сотрудничество с Белоруссией должно идти именно как сотрудничество, а не как противостояние. Об этом рассказал белорусский политолог Павел Карназыцкий в интервью изданию Украина.ру

Павел Карназыцкий: Белорусской оппозиции невыгодно участвовать в конституционном процессе © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий Александр Лукашенко заявил, что готов отказаться от политики многовекторности, если Минску предложат «нормальные условия».

Эксперт посетовал, что когда на белорусские товары накладываются санкции Роспотребнадзора, это мало похоже на сотрудничество.

«У нас могут быть общие интересы. Россия после санкций Евросоюза приняла программу импортозамещения и, например, вместо колесных тягачей, которые Белоруссия в достаточном объеме производит для всего СНГ, начала делать свои. Если мы делаем единое экономическое пространство, значит, мы делаем это с учетом интересов предприятий, которые работают на общее пространство. А если не можем определиться, что для нас важнее — ВТО или Евразийское сотрудничество, — то будем ждать, пока в России определяться… Белоруссия не член ВТО, но, поставляя товары в Россию, должна выполнять требование этой организации», — указал Карназыцкий.

Политолог добавил, что для успешной российско-белорусской интеграции нужно выполнение всех договоров, связанных с Союзным государством, если следовать всем 33-м дорожным картам, то стороны будут интегрироваться без финансовых интриг.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.