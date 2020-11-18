Власти Белоруссии не позволят оппозиции разговаривать на языке ультиматумов, утверждает белорусский политолог Павел Карназыцкий

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов отказаться от политики многовекторности, если Минску предложат «нормальные условия».

- Павел, на ваш взгляд, какие условия президент Белоруссии будет считать нормальными для одновекторной политики?

— Выполнение всех договоров, связанных с Союзным государством. У нас 33 дорожные карты, если им следовать, то мы будем интегрироваться без финансовых интриг.

- Правильно ли я вас понял, что белорусский лидер ждет первого шага от Москвы?

— Москва должна умерить аппетиты энергетического комплекса, и сотрудничество должно идти именно как сотрудничество, а не как противостояние. Потому что когда на белорусские товары накладываются санкции Роспотребнадзора, это мало похоже на сотрудничество.

- Но ведь Россия исходит из своих экономических интересов, точно так же и Лукашенко, заявляя о многовекторной политике, объясняет свою позицию геополитическими интересами Белоруссии.

— У нас могут быть общие интересы. Россия после санкций Евросоюза приняла программу импортозамещения и, например, вместо колесных тягачей, которые Белоруссия в достаточном объеме производит для всего СНГ, начала делать свои. Если мы делаем единое экономическое пространство, значит, мы делаем это с учетом интересов предприятий, которые работают на общее пространство.

Белорусский мираж. Почему Лукашенко не может честно работать с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Ранее Лукашенко заявил, что на Всебелорусском народном собрании в январе следующего года он расскажет об изменениях в Конституцию. На ваш взгляд, каким может быть проект конституционной реформы?

— Он уже дал поручение Кабинету министров определиться с перераспределением полномочий между ветвями власти. То, что белорусский народ захочет закрепить в Конституции, будет обсуждаться на диалоговых площадках.

Идут предложения от трудовых коллективов, от общественных организаций относительно того, что народ хотел бы видеть в своей Конституции. В процессе создания Конституции должно участвовать все общество и даже оппозиция.

- Следует ли ожидать на Всебелорусском собрании жесткой дискуссии по поводу изменений в Конституцию? Примут ли участие в ней представители оппозиционных сил?

— Они уже объявили, что эта Конституция неправильная и все в стране неправильно. Их требование — вернуть Конституцию прошлого века, по которой Лукашенко и стал президентом. Им невыгодно участие в конституционном процессе. В их пабликах прошла информация, что Евросоюз выделяет им пять миллионов, поэтому они больше будут заняты организацией флешмобов для своих грантов.

- Как на протестную активность в Белоруссии повлияет смерть оппозиционера Романа Бондаренко?

«Кого-то надо наказать за саботаж»: Карназыцкий о реализации Союзного договора © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий

- Как вы считаете, готов ли президент Белоруссии к диалогу со своими противниками?

— Он выразил эту готовность, когда приехал в СИЗО КГБ и пообщался со своими непримиримыми противниками. Президент готов. Готова ли оппозиция? Потому что то, что они требуют сегодня, больше похоже на ультиматумы. С ультиматумами белорусская власть разговаривать не будет. Или мы начинаем с диалога и обсуждаем будущее, или продолжаем ставить ультиматумы.

- Возвращаясь к началу нашего разговора, насколько сейчас для Лукашенко корректно говорить о многовекторности, ведь итоги выборов не признали в Евросоюзе? Какие ориентиры во внешней политике у Белоруссии могут быть, кроме России?

— Есть еще ООН, и есть международное сообщество. Мы открыты для отношений со всеми. Если Европа захочет добрососедства и партнерских отношений на равных, мы готовы обсуждать совместные проекты, но диктовать Белоруссии свою волю и свои условия никто не смеет.

- Каких шагов на белорусском направлении следует ожидать от администрации президента Байдена?

— Давайте сначала дождемся того, чтобы Байдена выбрала коллегия выборщиков, и тогда будем обсуждать, что ждать от его администрации. Насколько мне известно, американская коллегия выборщиков еще не давала полномочия Байдену формировать свою администрацию.